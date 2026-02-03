COPE
Loro Parque Fundación continúa con sus esfuerzos para salvar al guacamayo verde mayor en Costa Rica

Con el apoyo de la fundación, el equipo de Ara Manzanillo, ha completado un año de programas educativos, controles de nidos y esfuerzos de reforestación, lo que ha contribuido de manera significativa a la supervivencia de esta especie en peligro crítico de extinción

