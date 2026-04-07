COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

Loro Parque está de enhorabuena, Teno ha cumplido un año

La cría de orca, hijo de Morgan ha superado el primer año, siempre crítico en la especie

Loro Parque está de enhorabuena, Teno ha cumplido un año
00:00
Descargar

Loro Parque está de enhorabuena, Teno ha cumplido un año

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura5:27 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 07 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking