Loro Parque está de enhorabuena, Teno ha cumplido un año
La cría de orca, hijo de Morgan ha superado el primer año, siempre crítico en la especie
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
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