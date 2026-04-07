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Divulgar oficios artesanos para que no se pierdan, objetivo de los Días Europeos de la Artesanía

Los artesanos de La Mariña Lucense imparten talleres gratuitos para divulgar su profesión y reclutar adeptos que garanticen el relevo generacional 

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Marcelo Skapinakis, presidente de la Asociación Profesional de Obradoiros Artesáns da Mariña / Imagen: Photo Rural

Juana Carrera

Ribadeo - Publicado el - Actualizado

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