Divulgar oficios artesanos para que no se pierdan, objetivo de los Días Europeos de la Artesanía
Los artesanos de La Mariña Lucense imparten talleres gratuitos para divulgar su profesión y reclutar adeptos que garanticen el relevo generacional
Ribadeo - Publicado el - Actualizado
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