COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

 

Entrevista a José Luis Trujillo, Presidente de la Sociedad Canaria de Ginecología y Ostetricia

 

00:00
Descargar

Entrevista a José Luis Trujillo, Presidente de la Sociedad Canaria de Ginecología y Ostetricia

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura9:07 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 16 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking