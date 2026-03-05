gastronomía con isabel pérez
Alumnos de cocina y sala se enfrentan al "público real" en Tenerife
El Restaurante Pedagógico del CIFP en Adeje abre sus puertas al público como espacio de aprendizaje real donde el alumnado ofrece menús temáticos cada martes dentro de su proceso formativo
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura9:34 min escucha
