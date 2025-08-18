COPE
Programación local en Asturias
12:20H | 18 AGO 2025 | HERRERA EN COPE EN ASTURIAS

"La situación va mejorando". La lluvia ayuda en las tareas de extinción de incendios y la última actualización del 112 ya deja ver esa mejoría. Nos vamos hasta Somiedo y Caso, para conocer cómo van sobre el terreno esas labores. También te contamos un proyecto para resolver misterios del universo en el que participan varios investigadores de la Universidad de Oviedo. 

