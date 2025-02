Xuan y Boni: la amistad surgida entre un niño con autismo y un perro en una peluquería de Asturias

Entrar a un bar y tomar algo, hacer la compra en el supermercado o ir a la peluquería. Son cosas que hacemos en nuestro día a día, como parte de la rutina. Pero no para todo el mundo es tarea sencilla. Es el caso de Xuan. Es de Oviedo, tiene autismo no verbal y, a sus ocho años, cada día se enfrenta a pequeñas barreras que supera con la ayuda de su madre, Annemarie. Explica en COPE que, para ella, no es fácil elegir los sitios a los que ir con su hijo. "Lo importante es la reacción de los otros contigo. Cuando vas a un sitio donde no te miran mal, tú te sientes a gusto y el crío se siente a gusto", señala.

Han encontrado uno de esos sitios seguros en una peluquería de Lugones. Se llama Valdés Barber Company y, desde hace algo más de un año, han apostado por abrirse y adaptar su servicio a chicos con autismo. Y es que un corte de pelo puede suponer todo un reto para ellos, ya que son lugares con muchos estímulos a los que no están acostumbrados, al no ir diariamente. "Que te anden en la cabeza, que una mano que no conoces te toque el pelo, una maquinilla, una tijera", enumera Annemarie.

COPE Asturias Boni acompaña de cerca a Xuan mientras él se corta el pelo

En Valdés Barber Company cuentan con herramientas con puzles o pictogramas, que sirven para que los chicos puedan olvidarse, al menos durante un rato, de todos esos estímulos. "Hay veces que funciona muy bien desde el primer corte. En otras, les cuesta un poco más adaptarse. Pero, a partir del segundo o el tercer corte, la mejoría es notable", explica el gerente de la peluquería, David Álvarez. Asegura que su iniciativa ha llegado a "mucho clientes de Gijón, de Avilés, de Oviedo...". "Vienen de todos los sitios", señala.

la ayuda de boni

La última incorporación de la peluquería es Boni, un perro de apoyo, adiestrado para ayudar a los demás. Xuan ha sido su primer amigo en la peluquería y la conexión entre los dos no puede ser mejor. La adiestradora de Boni se llama Hortensia y trabaja en la asociación Trufa Negra: "El niño, de manera natural, entiende que el perro es un aliado. Estos perros están preparados para transmitir mucha calma. A partir del contacto y la interacción del niño con el perro, podemos empezar a trabajar, en este caso, la atención sostenida a la hora de hacer un puzle".

COPE Asturias Boni, su adiestradora, Hortensia, y todo el equipo de Valdés Barber Company

Después del primer contacto entre Boni y Xuan, la madre del niño, Annemarie, ha puesto en valor iniciativas como esta. "Cuanto más visibilidad se da, más se acepta y mejor se ve. Hoy han entrado todos los hombres que han venido aquí a cortarse el pelo, han dicho 'wow', pero no ha habido un comentario o una mala mirada. Esa aceptación es lo que buscamos", ha destacado.