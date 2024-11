"Voladura terminada y acorde a lo previsto": 700 kilos de explosivos han abierto paso en el Huerna

Los trabajos para la reapertura de la autopista del Huerna no se detienen. Este viernes, se ha dado un nuevo paso hacia el objetivo, con la primera voladura en la zona del argayo. 700 kilos de explosivos empleados en la margen derecha de la subida hacia León. Será ahí donde se construya un bypass que permita el tráfico en la AP-66, esquivando el desprendimiento.

"Voladura terminada y acorde a lo previsto". Es la primera valoración de la voladura realizada, según fuentes consultadas por COPE. Tramitada en apenas tres días, ha removido 2.500 metros cúbicos y, una vez realizada, los trabajos se han centrado en picar las rocas más duras, para después retirarlas. Labores que está llevando a cabo la concesionaria de la autopista, dentro de sus competencias. Por su parte, el ministerio de Transportes comprueba que todo se haga correctamente.

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible El nuevo paso se construirá en la margen derecha de la autopista, con un carril para cada sentido

El bypass provisional contará con dos carriles, uno para cada sentido. Estarán separados por un muro de hormigón y tendrán una anchura mayor de los normal. Unos cuatro metros que permitan el paso de máquinas quitanieves cuando sea necesario. Para allanar el terreno y construir la plataforma, se están utilizando medios mecánicos en función del tipo de roca y su dureza.

¿y el peaje?

Cuando aún no hay plazos para que el Huerna vuelva a estar operativo, la pregunta es otra. ¿Va a cobrar Aucalsa por circular por una autopista con carriles provisionales? Los usuarios claman por que se suprima el peaje. También empresarios y sindicatos. De momento, la administración se remite a que no es la prioridad. "Es precipitado plantear cómo va a ser la situación cuando tengamos un bypass y las condiciones en las que tiene que desarrollarse el pago del peaje. Todavía no hemos pasado a esa fase. Todavía está la carretera cortada y hay que centrarse en recuperarla cuanto antes", ha señalado el consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

La Unión de Consumidores de Asturias también apuesta por que se quite el peaje. De no ser así, recomiendan quedarse con los tickets de pago, para futuras reclamaciones. "No está garantizando la prestación que el usuario está pagando", ha explicado Dacio Alonso, presidente de la UCE.