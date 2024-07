La venta y consumo de sidra natural cae en Asturias: "Estamos muy preocupados"

La sidra natural tiene su paraíso en Asturias. Es la bebida asturiana por excelencia y en torno a ella gira toda una cultura que aspira a ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, no está en su mejor momento. Aunque no existen estudios de mercado ni datos oficiales que confirmen la tendencia, los lagareros vienen percibiendo desde hace años que las ventas y el consumo van a la baja de forma progresiva.

"Estamos preocupados, la caída es preocupante desde hace años", ha explicado en COPE Yolanda Trabanco, directora de ventas de Sidra Trabanco, que matiza que no tienen dados oficiales, que son "sensaciones que compartimos en el sector" y que no obedece a una pérdida de clientes, sino al contexto actual donde existe menos interés hacia la bebida asturiana mientras la cerveza gana terreno.





Ese menor consumo que vienen constatando los lagareros lo perciben, de manera especial, entre los jóvenes que limitan el consumo de sidra a las fiestas de prao, el Descenso del Sella o las parrilladas, afirma Trabanco. "En el día a día los chavales ya no quedan a tomar una sidra como hacíamos antes, basta darse una vuelta por las terrazas para comprobarlo".

El descenso de las ventas también lo percibe Herminio Alonso al frente de Llagar Herminio que reconoce que las cosas no han salido como esperaba el sector porque "contábamos con que los jóvenes iban a consumir sidra y prefieren la cerveza".

La preocupación por el empuje de la cerveza entre los jóvenes también la muestra Andrés Canal propietario de Sidra Canal que también percibe que el consumo de sidra empieza a aflojar a ciertas horas, sobre todo, durante la noche.

¿Motivos?

Yolanda Trabanco lamenta que no existan estudios específicos por parte de las administraciones públicas para detectar las causas de la caída del consumo o de la menor aceptación que tiene la sidra entre los jóvenes. En su opinión, confluyen varios factores. No pasa por alto que la cerveza está en un momento de fuerte tirón ni que el sector sidrero de Asturias no hace promociones conjuntas para estimular el consumo de sidra y llegar, además, a los jóvenes a través de las redes sociales. "Tenemos que recordarles que estamos ahí y que tenemos cabida". A esas circunstancias añade la falta de mano de obra en la hostelería que complica el escanciado de la sidra o que muchos locales cerraran las barras tras la pandemia porque "no ayuda".

Andrés Canal también se muestra partidario de promocionar la sidra para llegar al mayor número de clientes y recuperar el pulso perdido.

Botellas de sidra enfriando en agua





Edad de consumo

Los hosteleros de la calle Gascona, la calle sidrera de Oviedo, coinciden en que las ventas de sidra han caído. "Al haber menos barra, hay menos consumo", aseguran varios responsables de negocios en la zona. A la hora de fijar la edad predominante entre sus clientes, la mayoría coincide en que tienen más de 40 años.