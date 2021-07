La Universidad de Oviedo programa una veintena de cursos de verano

La Universidad de Oviedo ha programado una veintena de cursos de verano que se desarrollarán entre los meses de julio y septiembre en diez concejos, a los que se sumarán otras actividades como conciertos, exposiciones o debates con el objetivo de extender su actividad por todo el territorio.



El rector y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Ignacio Villaverde y Carmen Adams, respectivamente, han presentado este martes la oferta de los cursos de verano de la universidad asturiana acompañados del equipo organizador formado por el director de Área de Proyección Cultural, José Antonio Vega, la directora del Centro de Servicios Universitarios de Avilés, Dolores Palacios, y la directora del Área de Extensión Universitaria, Zulima Fernández.



Los cursos de desarrollarán en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Candás, Pravia, Salas, Cangas del Narcea, Taramundi y Santa Eulalia de Oscos, y algunos otros de forma telemática, y estarán compuestos por áreas del conocimiento como Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.



El plazo de matriculación de los cursos está abierto por internet o en la Unidad de Información y Matrícula del Servicio de Extensión Universitaria, para lo cual es necesario solicitar cita previa.



Villaverde ha destacado que la programación "vanguardista" llegará al resto de Asturias, extendiendo el conocimiento universitario con el objetivo de que "la universidad contribuya a que Asturias no se vacíe".



La temática de los cursos varía desde el estudio de los monasterios de Asturias hasta la inteligencia artificial, lo que le convierte en "un gran programa", ha afirmado el rector.



Para Adams este tipo de actividades refuerzan a la Universidad de Oviedo como "el think thank más importante de la región".



Además de los cursos, la Universidad de Oviedo ha programado una serie de actividades que completan la oferta cultural durante la temporada estival.



El programa para la actividad cultural estival lo completa el ciclo de conciertos, la exposición en homenaje al pintor Jaime Herrero, una única conferencia por parte del investigador de la universidad con 2 millones de entradas en Conversation, Germán Orizaola, sobre los animales de Cherrnóvil, la actuación del mentalista Anthony Blake, debates sobre envejecimiento, pequeño comercio, ejercicio e inteligencia artificial y la presentación del libro de Juan Vázquez "Romanticismo y desencanto en política". Además, habrá actividades de la Cátedra de Cine.



En septiembre la actividad terminará con la intervención de Jorge Díez, comisario y director del MBA Empresas e Insittuciones Culturales UCM/Santillana que "será el final del programa de verano pero el principio del de otoño", ha manifestado Adams.



Según han informado los organizadores durante la presentación, cada lunes se actualizará la programación de los cursos por las posibles alteraciones provocadas por la pandemia.