Una vacuna en cada brazo: en marcha la campaña antigripal y el tercer pinchazo

La campaña contra la gripe, diseñada para proteger a unos 400.000 personas en Asturias, se ha iniciado este martes con la posibilidad de que, en la mayor parte de la región, los mayores de 70 años puedan recibir de forma simultánea la tercera dosis de refuerzo frente a la covid-19 en sus centros de salud.



El objetivo de la vacunación antigripal, que se extenderá hasta el 31 de diciembre y supondrá un coste para las arcas regionales de 5 millones de euros, es proteger a cuanta más gente mejor en una temporada en que se desconoce cuál será la incidencia de esta enfermedad tras un año de pandemia en el que apenas ha circulado el virus.



Para la puesta en escena del inicio de la campaña, la Consejería de Salud ha elegido el centro de salud de Sama de Langreo, donde la mayoría de los usuarios citados se han decidido por la doble vacunación, una en cada brazo, según ha señalado la coordinadora de Cuidados de Atención Primaria del área sanitaria VIII, Elena Miguel.



De esta forma, según ha añadido, se trata de minimizar los efectos secundarios que tienen estos sueros aunque, según Inocencia González, una vecina de Sama de 85 años que hoy se puso el de la gripe y el de la covid, ella espera que le vaya tan bien como cuando se puso las dos primeras vacunas contra el nuevo coronavirus.



"Las otras dos no me hicieron nada. Venía con ganas de vacunarme", ha señalado tras recibir las dosis esta mujer que, desde hace dos décadas se vacuna todos los años para reducir el riesgo de contraer la gripe.



Al igual que en este centro de Langreo, en la mayor parte de las áreas sanitarias se aplicarán las dos dosis en los centros de Atención Primaria, mientras que en Gijón se hará en el Palacio de los Deportes y en Oviedo se desdoblará en dos circuitos: la gripe en los centros de salud y la covid en el Hospital Universitario Central y en el Hospital Monte Naranco.



En el área VIII se han puesto en las últimas dos semanas unas 5.000 dosis de refuerzo frente a la covid a mayores de 80 años, colectivo que ahora volverá a ser citado para ponerse la antigripal, según ha señalado la directora de gestión de Cuidados de la zona, Pepa Liboreiro.



A los más de 5.000 mayores de 70 años que aún restan por citar se les ofrece ya la posibilidad de ponerse las dos vacunas en el mismo momento por lo que esta campaña, según Liboreiro, va a ser "intensa en las primeras semanas" y va a suponer un esfuerzo para profesionales, que este año tienen que hacer frente a dos listados y programas



La próxima semana se llevará también la doble vacunación a los domicilios de los pacientes que se encuentran inmovilizados y que, al igual que en el resto de usuarios, deben haber recibido la segunda dosis de la vacuna frente a la covid, como mínimo, hace seis meses.



La campaña antigripal, que se ha diseñado de una manera similar a la del pasado ejercicio, está indicada para mayores de 65 años, personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas u obesidad y embarazadas, que presentan mayor probabilidad de complicaciones.



También se aconseja a quienes conviven con personas de alto riesgo, estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociales, y trabajadores de servicios públicos esenciales, como policías, bomberos y voluntarios de Protección Civil.



Salud recomienda la dosis a las mujeres embarazadas en cualquier momento para proteger a los bebés, dado que hasta pasados los seis meses de vida no pueden recibir la profilaxis.



Esta recomendación también se extiende durante el puerperio, hasta los seis meses tras el parto, a quienes no hayan recibido antes los sueros.



Asimismo, la vacuna está indicada para menores de 6 meses a 2 años que hayan nacido con menos de 32 semanas de gestación.



Las autoridades sanitarias también insisten en la importancia de que el personal sanitario y sociosanitario se vacune para prevenir contagios a pacientes y usuarios de los centros residenciales de mayores.



El objetivo es alcanzar una cobertura vacunal igual o superior al 75 por ciento de los mayores de 65 años y del 60 por ciento entre el personal sanitario y las mujeres embarazadas, grupo al que se revisará su estado vacunal frente a la tosferina.



Por segundo año consecutivo, todas las áreas realizarán una captación proactiva para proteger a la población diana, de entre 350.000 y 400.000 personas, ante este virus respiratorio, por lo que no resulta necesario llamar al centro sanitario de referencia. EFE