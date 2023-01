Una multinacional británica se instala en Gijón por la calidad de vida que ofrece Asturias

La multinacional británica Crimtan, especializada en publicidad y mercadotecnia digital, ha anunciado hoy su implantación en Asturias, desde donde dirigirá sus planes de expansión en el mercado nacional y su crecimiento en los países del sur de Europa, tras elegir el Principado, entre otros factores, por la cualificación universitaria así como la valoración de la calidad de vida que ofrece la región para los empleados.



La compañía desarrollará sus actividades para España desde el centro empresarial La Pipa, en Gijón, a través de la filial Crimtan Esp S.L. constituida en diciembre, y que cuenta en la actualidad con dos trabajadores.



Inicialmente prevé crear 13 puestos de trabajo con el objetivo de llegar a 24 empleos en un plazo de tres años con una plantilla especializada en publicidad programática, analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial.



El proyecto ha sido presentado por el consejero de Industria, Enrique Fernández, en el que también han participado Paul Goad, CEO (consejero delegado) de Crimtan y varios responsables de la compañía, Alex Lawton, promotor del ecosistema tecnológico La Pipa, así como la directora general del Idepa, Eva Pando.



La implantación de Crimtan en Asturias es el undécimo proyecto que recala en Asturias fruto de la Estrategia de Atracción de Inversiones puesta en marcha por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica para paliar los efectos de la pandemia e impulsar la reactivación de la economía.



La puesta en marcha de Crimtan en el Principado es un "embrión para la expansión del proyecto en el sur de Europa", ha apuntado Fernández en referencia al desarrollo del proyecto sobre marketing digital, cuyo sector está experimentando un "notable crecimiento exponencial".



"Si bien es una iniciativa que no deslumbra por sus cifras sí que tiene una gran importancia cualitativa porque atrae talento y aporta valor añadido", ha dicho el titular de Industria sobre la undécima inversión captada por el Principado, que se suma a las anunciadas anteriormente, que suman la creación de más de 700 puestos de trabajo.



El consejero delegado de Crimtan, Paul Goad, ha precisado que como empresa privada ha podido "escoger" el sitio que cree mejor para sus empleados.



"Vi una oportunidad e España y en Asturias", ha dicho el CEO, quien ha señalado que "la línea horaria aquí es muy buena, casi la misma que Inglaterra y Dubai".



Goad ha indicado que no necesita "tener más oficinas en Europa", ya que prefiere concentrar a sus empleados para que puedan "compartir" aprendizaje y conocimientos" en un mundo en el que la tecnología "ha cambiado mucho", donde además a los clientes "no les importa dónde estás sino que hagas bien las cosas".



También ha señalado el "brexit" como uno de los motivos que han motivado la implantación en Europa, y a optar por Asturias siguiendo el criterio de "no instalar oficinas en grandes ciudades y elegir emplazamientos como Gijón, una ciudad donde los empleados pueden tener una buena calidad de vida".



EL PROYECTO EN ASTURIAS



Desde Asturias, Crimtan proporcionará una gama de servicios relacionados con publicidad digital que incluyen display, vídeo, publicidad nativa, exteriores y publicidad en televisión conectada.



Según los planes de la compañía, desde Asturias contactará directamente con las empresas para las que preste servicios publicitarios. Su principal perfil de cliente son las empresas de turismo y comercio electrónico minorista.



Para ello, ya está trabajando con la Universidad de Oviedo con el objetivo de crear programas de formación en publicidad programática, analítica, ciencia de datos e inteligencia artificia, así como desarrollar programas de formación para atender las necesidades futuras de personal.



La compañía tendrá su sede en Gijón y trabajará con la agencia Remotive prestando servicio a agencias con sede en Madrid y Barcelona y evolucionará para dar servicio también a editores online locales.



Su ubicación en la sede de La Pipa es fruto de los acuerdos de colaboración suscritos con las empresas asturianas Bedrock Humanised Intelligence y Remotive, ambas con sede en este espacio, con el soporte continuado del Idepa.



Crimtan cuenta con delegaciones en San Petersburgo, Dubai, Singapur, Sídney, Tokio y Nueva York y entre sus clientes actuales figuran Ikea, Toshiba, Hurtigrutten, Avis, Woolworth, Matches Fashion, Ferrero Rocher, Japanese Airlines, Fly Dubai y UNICEF. EFE