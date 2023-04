Una mujer se tira desde un quinto piso con su hija de 7 años, mientras la pequeña gritaba "no, mamá"

La tragedia se ha cebado este miércoles en una familia de Avilés, con cinco personas heridas. La madre ha intentado quitarse la vida y la de su hija arrojándose desde un quinto piso. En las horas previas, el padre de la niña y el abuelo protagonizaron una pelea y la abuela de la pequeña también ha intentado auto lesionarse.

La mujer, de unos 45 años, se ha tirado, con su hija de siete años en los brazos, desde el quinto piso de un edificio situado en la avenida de Los Telares de Avilés. Al parecer, tenía problemas con su expareja relacionados con la custodia de la menor. Estuvo incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, conocido como Sistema VioGén, hasta 2020, y entre 2016 y 2018 estuvo vigente una orden de alejamiento, según fuentes de la Delegación del Gobierno.



La primera denuncia por violencia de género que consta data de 2016, cuando la niña era un bebé, pero la mujer salió del sistema VioGén en 2020 al no recibirse nuevas denuncias pasado un tiempo.



Fuentes cercanas a la investigación han añadido que la mujer dejó una nota de despedida antes de lanzarse con su hija cogida en brazos, pasadas las 10:00 horas.



A pesar de la altura del piso desde el que cayeron, la niña no sufrió lesiones de mayor gravedad gracias a que cayeron sobre un vehículo que amortiguó el golpe.

Ambas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y parecen que evolucionan favorablemente.



LA NIÑA LE PIDIÓ A SU MADRE QUE NO LA TIRARA



Varios testigos que han presenciado los hechos mientras se encontraban desayunando en un establecimiento frente al edificio han explicado que la mujer cogió una escalera para salir por la ventana con la niña cogida en brazos, mientras ésta gritaba que no la tirara.



Sin tiempo de que nadie pudiera disuadirla, la mujer se arrojó al vacío con la pequeña en brazos ante el "estupor" de la gente que observaba la escena.



Según los testigos, ambas cayeron y rebotaron sobre un coche que estaba estacionado en la calle.



La madre quedó "muy malherida y la niña no tanto", han apuntado los testigos, que trataron de acercarse para coger a la pequeña, justo cuando pasaba por el lugar una patrulla de la Guardia Civil que prestó la primera asistencia hasta la llegada de los servicios médicos.



REYERTA PREVIA ENTRE PADRE Y LA EXPAREJA DE LA MUJER



Fuentes cercanas a la investigación han apuntado que, unas horas antes, sobre las 6 de la mañana, el padre y la expareja de la mujer fueron detenidos por una reyerta por la que tuvieron que ser trasladados al hospital.



La Policía Local de Avilés había informado a primera hora de esta mañana de la detención de dos hombres, de 44 y 65 años, que según estas fuentes ahora se confirman como padre y expareja de la mujer, en la avenida de San Agustín por una pelea en la que utilizaron un bate de béisbol, un martillo, un cuchillo de cocina y un espray de pimienta.



Padre y expareja de la mujer, con una orden de alejamiento entre ellos, tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de San Agustín, en Avilés, para ser atendidos de las lesiones antes de ser trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional. Previsiblemente, pasarán este jueves a disposición judicial



Finalmente, la abuela de la pequeña, residente en otro piso del mismo edificio, se habría intentado cortar las venas por un ataque de ansiedad ante lo sucedido, aunque las lesiones que se ha autoinfligido son de carácter leve.