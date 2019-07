La UCE denuncia los retrasos en FEVE y el incumplimento de las aerolíneas

Los retrasos y cancelaciones en FEVE estas últimas semanas se traducen en quejas y denuncias por parte de la Unión de Consumidores de Asturias. "Es una vergüenza" dice Dacio Alonso, presidente de la UCE. Desde que en 2012 se firmó la integración de FEVE en RENFE. En este decreto ley consta que la inversión en la compañía fuese de 0 euros, por eso hoy no existen inversiones en infraestructura, tampoco en material y hay personal insuficiente. FEVE, dice Dacio Alonso, no está preparada para garantizar un servicio en condiciones a los usuarios, y desde la UCE piden al ministerio de Fomento que le quite la licencia a RENFE.

El beneficiario de la desaparición de FEVE es ALSA, el único monopolio de transporte por carretera que actúa en régimen de monopolio y excluyente. A partir de septiembre se convocarán junto a otras asociaciones, manifestaciones para defender un la extinción del ferrocarril que solo quiere beneficiar a un servicio privado otorgado por concesión.

La UCE denuncia también el coportamiento de las Compañías Aéreas que operan en Asturias, que se burlan de sus clientes. Desde la Unión de Consumidores, se están gestionando 127 reclamaciones entre 2018 y 2019, donde Iberia encabeza el ránking con 48 expedientes, le sigue Vueling con 31, Ryanair con 19 y Voltea con 14, y la lista continúa.

Se calcula aproximadamente un millón y medio de pasajeros afectados por distintos incumplimientos cada año, pero no se les indemniza. Por eso, las compañías aéreas se reembolsan un total de 400 millones de euros en consecuencia a estos impagos. Se está incumpliendo la ley, existe un reglamento de la Unión Europea aprobado en 2004 en España que obliga a indemnizar daños, régimen que se incumple sistemáticamente en España.

La complicidad de la Agencia de Seguridad Áerea (ASEA) es el principal problema. Su principal competencia es asistir las reclamaciones de los pasajeros. Acredita en el 95% de los certificados que las compañías aéreas mienten en las razones que dan cuando se cancelan vuelos, y por tanto tienen derecho a retribuciones, sin embargo, los consumidores deben ir a los Juzgados para cobrar la indemnización, es la única manera de hacerlo.