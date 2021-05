La UCE amenaza con volver a la Fiscalía si Tráfico no devuelve las multas del radar de La Bolgachina

En enero de 2021, la Dirección General de Tráfico (DGT) admitía el error en la colocación del radar de La Bolgachina, en las inmediaciones de Oviedo tras la denuncia presentada por Samuel Morán, y procedía a quitar el radar y a comenzar la tramitación para la devolución de las sanciones mal cobradas a 13.465 conductores entre el año 2016 y enero de 2020. Casi un año y medio después, la Unión de Consumidores (UCE), denuncia que ninguno de los conductores sancionados y que han reclamado la devolución de ese dinero, hayan recibido un euro.





El presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, afirma que no están tomando el pelo porque ya ha pasado un año y medio y no sabemos nada, con lo que entendemos hay una inacción clara por parte de la DGT. Alonso añade que entendemos que es compleja la tramitación de estos expedientes, pero ya ha pasado el tiempo suficiente para que hayan quedado resueltos, y además no ha habido explicación alguna desde la Dirección General de Tráfico, ni siquiera han pedido disculpas. Con todo esto, el presidente de la UCE advierte de que de seguir así nos planteamos volver a denunciar ante la Fiscalía, cosa que no queremos, con lo que instamos a Tráfico a que devuelva cuanto antes esas cantidades, que además deben de ser con intereses porque esto no es un error, es una negligencia. Dacio Alonso añade además de que nos da la sensación de que Tráfico se toma esta devolución como una concesión, y no es así porque se trata de una ilegalidad manifiesta. Por otro lado, Alonso insiste en que siguen siendo partidarios de que se devuelva el dinero de las multas mal tramitadas, no solo en ese período de cuatro años, sino también todo lo cobrado desde el año 2007, que fue cuando se instaló el radar en ese punto.