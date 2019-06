"El tumor no tiene cura... este tío va pa' la sepultura", el polémico vídeo grabado en el HUCA

Querían grabar un vídeo con humor, pero el vídeoclip que han ideado varios residentes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha generado más polémica que risas. La dirección del centro sanitario ha comenzado una investigación, tras la denuncia de la Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado de Asturias (Asencro), que ha pedido a Sanidad que tome medidas.

Asencro denuncia, en un comunicado, que el vídeo supone un "escarnio" para los pacientes: "Los hospitales no son estudios de televisión, si quieren cantar o bailar, que lo hagan en sus casas", les recriminan los pacientes a los residentes de Urología del HUCA.

La polémica letra de la canción

El videclip está grabado en varias dependencias del HUCA, en tono y con estilismo de reggaetón. Y entre los versos de la canción, se puede escuchar frases como "venía muy verde y son soltura, nunca había sondao' ninguna churra", "el tumor infiltra, no tiene cura, este tío va pa' la sepultura", "doy una sesión sobre el Kentera, qu'es para las viejas que se mean" o "aquí, en urgencias, no palpamos huevos".