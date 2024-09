Un trabajador fallecido en Figaredo después de que un tren colisionara con la grúa en la que se encontraba

A las 15.54 horas, el 112 Asturias comunicaba un accidente laboral a 200 metros de la estación de Figaredo. El motivo, la colisión de un tren de cercanías contra una grúa elevadora en la que un trabajador realizaba labores de mantenimiento de las líneas eléctricas de Viesgo.

Tras el aviso, la patrulla de la Guardia Civil del puesto de Moreda ha llegado al lugar del accidente y, poco después, el trabajador ha sido atendido por los servicios de UVI móvil, que han llevado a cabo intentos de reanimación. Finalmente, el hombre de 32 años ha perdido la vida. En cuanto a los pasajeros del tren, todos han resultado ilesos.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, no ha tardado en trasladar sus condolencia al entorno del fallecido: "Quiero expresar públicamente nuestras condolencias a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido. Asturias vive una semana negra. Hay que reforzar los esfuerzos para garantizar la seguridad en el trabajo, para proteger la vida y la salud de las personas"

nuevo accidente laboral

Este accidente laboral ha llegado cuando aún no ha pasado una semana desde la tragedia vivida en El Musel, que terminó con el fallecimiento de dos trabajadores. Con el de hoy, son ya once las personas que han perdido la vida en su trabajo en Asturias en lo que va de año. "Tenemos la obligación de ir a trabajar, pero con miedo no", recordaba Gerardo Argüelles en la concentración contra la siniestralidad laboral de este martes.