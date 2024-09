Una traba del Principado hace que uno de cada 10 residentes no puedan ejercer como médicos en Asturias

Savia nueva... y muy necesaria. Los médicos que han hecho su residencia en el Principado en los últimos cuatro años (han terminado en septiembre -en vez de en junio, que es lo habitual- porque la pandemia del COVID-19 les obligó a empezar tres meses más tarde) ya están preparados para incorporarse, cada uno en su especialidad, a la sanidad asturiana.

Y no viene mal porque la escasez de profesionales mantiene disparadas las cifras de listas de espera en la comunidad, con 22.000 personas pendientes de una consulta dermatológica, por ejemplo. O 17.000 que esperan atención psiquiátrica, según advierte el SIMPA (Sindicato Médico de Asturias).

EFE/ J.L.Cereijido Una ambulancia en el acceso al HUCA (Oviedo) por Urgencias

Sin embargo, no está claro que los MIR que han terminado su residencia vayan a tener un puesto en un hospital público o un centro de salud asturiano. ¿El motivo? Las condiciones, según los sindicatos; la tardanza en recibir una propuesta, según los residentes.

INCERTIDUMBRE

Isabel es de Madrid. Es una de las 29 MIR de 16 especialidades que se ha especializado en el área sanitaria V, con cabecera en Gijón. Se "enamoró" de Asturias durante unas vacaciones en el último año de carrera y decidió venir al Principado.

COPE Oviedo Academia para preparar los exámenes MIR en Oviedo

Se ha especializado en Medicina Familiar y ha estado, en los últimos cuatro años, en el ambulatorio de Zarracina en Gijón. Quiere seguir, pero no lo tiene nada claro: "Termino la especialidad en cuatro días y no tengo ni la baremación de puntos; no hay nada seguro y estoy a la espera".

Los extracomunitarios, excluidos

Peor es la situación de Pedro. Es colombiano y está en el Principado por su pareja. Se ha especializado en Neurología en el hospital de Cabueñes, en Gijón, y ya sabe que no podrá trabajar en un hospital público asturiano. ¿El motivo? Que los residentes extracomunitarios no tienen derecho a entrar en la lista de empleo público. Ahora tendrá que "buscar un contrato de, al menos, un año, en un hospital privado para que me renueven el visado".

"Es un poco injusto que, a pesar de que llevemos cuatro años formándonos igual que nuestros compañeros españoles, no tengamos ese derecho", explica. No entiende la diferencia, y más "habiendo necesidades en todos los servicios de los hospitales asturianos".

EFE/ J.L.Cereijido Hospital de Cabueñes, en Gijón

Es una queja que expresa también el jefe de Estudios del hospital de Cabueñes, Arturo Martínez: "No es de recibo que el 10% de los médicos que formamos aquí se vayan fuera porque no podemos contratarlos", ha defendido.

"Necesitamos que trabajen con nosotros; formamos buenos profesionales y necesitamos quedarnos con ellos".