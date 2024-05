Todos los secretos de la ostra del Eo: un manjar gastronómico

Castropol se ha erigido con el paso de los años como la 'Capital de la Ostra'. La ría del Eo acoge en sus aguas el cultivo de esta especie singular, que ha crecido de la mano de la zona. El Centro de Experimentación Pesquera es un ejemplo de ese crecimiento. El Principado lo creó en 1989. Y desde entonces lleva la bióloga Carmen Rodríguez trabajando en él. La próxima semana se jubila. Pero antes, este jueves recibe el título de 'Embajadora de la Ostra'.

Y lo recibirá en el marco del Festival de la Ostra que celebra Castropol este fin de semana y que arranca este jueves con la inauguración oficial y una degustación de esta especie. La organización espera poner a disposición de los asistentes más de 20.000 ostras durante estos días.

Ostras producidas en el corazón de la ría del Eo. Dos empresas pilotan el cultivo. El Centro de Experimentación Pesquera ha logrado en los últimos años que la semilla para ese cultivo también salga de Castropol. De ahí se surten, a parte de las semillas que compran a Francia.

El desarrollo de la especie en la ría del Eo es óptimo. Lo explica en COPE la bióloga Carmen Rodríguez: "Son aguas de mezcla. Reciben los nutrientes de los ríos y el toque salado del mar. Los registros de temperatura se mantienen en unos rangos óptimos para la especie. No hay grandes temperaturas como en el Mediterráneo ni tampoco muy frías". Unas condiciones que la hacen peculiar: "Tiene un sabor fuerte, un sabor a mar. Con relación a la ostra de batea, que está continuamente sumergida, tiene la ventaja de que el músculo que utilizan para cerrarse lo fortalece. Porque cuando la ostra sale del agua cierra herméticamente. Y si se mantienen a una buena temperatura, el período de caducidad es más largo".

Las palabras de Carmen Rodríguez desprenden sabiduría. Conoce todos los secretos de las ostras del Eo. Y es que lleva casi 40 años estudiándolas. Se sacó la carrera en Santiago y en cuanto salió la plaza en el Eo no lo dudó. En el ocaso de su carrera está satisfecha por su trayectoria, que le ha hecho alcanzar el reconocimiento que recibe este jueves: "Nunca me imaginé que me iba a jubilar de esta manera. Hay sensaciones contradictorias, muy intensas. Aposté todo mi currículum y desde entonces ahí estamos. Estoy eternamente agradecida a la ostra".