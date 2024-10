La siniestralidad laboral no cesa en Asturias: un nuevo accidente este viernes en Gijón

La siniestralidad laboral no cesa en Asturias

Un trabajador de 37 años de edad ha resultado herido de gravedad en la tarde de este viernes en una empresa de laminados del polígono de Somonte, en Gijón. Según informa la Guardia Civil, el accidente tenia lugar poco antes de la cuatro de la tarde por “aplastamiento”.

Tras ser estabilizado por la UVI Móvil que se desplazó hasta allí, fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y su pronostico es reservado.

Ya se ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Algunos medios apuntan a que resultó atrapado entre una carreterilla elevadora y una pieza que estaba limpiando.

Este nuevo siniestro se produce apenas 24 horas después del que este jueves costó la vida a un trabajador en el polígono de Cancienes, en Corvera. En Asturias llevamos cuatro muertos en accidente laboral en apenas un mes, doce fallecidos y cerca ya de medio centenar de accidentes graves desde primeros de año.

Tras este último accidente, la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, anunciaba en sus redes sociales la convocatoria de una reunión para el próximo martes: "Nos preocupa mucho el incremento de accidentes laborales en las últimas semanas", asegura Lastra, anunciando que la Delegación y el Gobierno de Asturias, "hemos convocado a los agentes sociales y a Inspección de Trabajo a una reunión el próximo martes. Analizaremos qué está sucediendo y las medidas a tomar".

los sindicatos preparan una 'gran movilización' contra la siniestralidad laboral

Justo antes de este último accidente y de la convocatoria de la reunión por parte de la Delegada, los sindicatos mayoritarios en Asturias, CCOO y UGT, ya anunciaban este viernes que están preparando "una gran movilización" contra la siniestralidad laboral en la que esperan que se implique toda la sociedad asturiana para terminar con esa "lacra".

Así lo ha adelantado el responsable de Acción Sindical de CCOO Asturias, Gerardo Luis Argüelles, en declaraciones a los periodistas tras participar en la concentración que ha tenido lugar en Oviedo tras la muerte el jueves de un trabajador, un hombre de 60 años, en un taller de estructuras metálicas en el municipio de Corvera. Los sindicatos han cortado el tráfico, han leído un manifiesto conjunto y han guardado un minuto de silencio en señal de duelo.

Los sindicatos han portado una pancarta con el lema 'Ni un muerto más en el trabajo'. Han recordado que Asturias acumula cinco accidentes laborales mortales en 36 días.

Argüelles se ha preguntado sobre lo que pasaría si muriesen ese mismo número de políticos o de empresarios. Ha reclamado más recursos y que el plan de choque acordado se haga efectivo ya. "Hay que hacer algo para parar esta sangría", ha dicho.

"Son datos inasumibles", ha apuntado, por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Asturias, Marino Fernández, quien también ha reclamado más inspectores dedicados a la salud laboral.

Considera que las inspecciones tienen que llegar a las empresas antes de que se produzcan los fatales desenlaces y no después, con el objetivo de que las empresas cumplan con la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

COPE Concentración contra la siniestralidad laboral en Oviedo

RESPUESTA A BARBÓN

Tras conocerse el jueves la noticia del último fallecimiento, el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, hizo unas declaraciones en las que realizó un llamamiento a los trabajadores para que se 'planten' en sus empresas si ven que hay riesgo para sus vidas.

Preguntados al respecto, los sindicalistas han querido responder al mandatario. "Es muy fácil decir esas palabras, pero la realidad es otra", ha indicado Fernández. Ha dicho que lo que ocurre en la práctica, por ejemplo, es que "si a una persona le mandan a subir a trabajar a un tejado y está sin arnés y se niega, al día siguiente tiene una carta de despido".

También en el sentido de que la responsabilidad tiene que apuntar a las empresas y no a los trabajadores se ha pronunciado el responsable de CCOO. "No podemos dejar al eslabón más débil de la cadena que asuma unas responsabilidades que no le son propias", ha dicho Argüelles.

El responsable de CCOO también ha querido dirigirse a la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y ha dicho que "no puede cruzarse de brazos" ante lo que está ocurriendo. A su juicio, tiene que hacer ya lo necesario para que haya más recursos en la Inspección de Trabajo.