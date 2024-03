Seis proyectos representarán a Asturias en los Premios Europeos de Prevención de Residuos

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha homenajeado este viernes en Oviedo a las seis iniciativas de consumo responsable, reducción de envases y reutilización de productos que representarán al Principado en los Premios Europeos de Prevención de Residuos, que se fallarán el 18 de junio en Marsella.

Los finalistas asturianos en este certamen, con el que culmina la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que se celebró el pasado mes de noviembre, han recibido el reconocimiento de manos del vicepresidente de Cogersa y director general de Calidad Ambiental, Pablo Luis Álvarez y de la gerente, Paz Orviz.

El acto ha tenido lugar en el Auditorio de Oviedo, con la asistencia de más de 300 representantes de las entidades participantes, así como diversas autoridades locales.

Según destacan desde Cogersa, en la selección de los proyectos que representarán a Asturias se ha tenido en cuenta no solo la participación alcanzada en términos cuantitativos, sino también la originalidad de las propuestas, la calidad y la ejemplaridad, así como la posibilidad de que se puedan replicar en otros entornos similares.

Estos son los seleccionados:

Categoría Administración pública: Ayuntamiento de Mieres, con "Ecobanco de materiales".

A través de un kiosco montado por el consistorio en el mercado, se ofrecían envases usados y recogidos en los negocios locales, con el fin de hacer posible su reutilización. Diversas instrucciones con dibujos proporcionaban los pasos necesarios para transformar esos residuos en algo bonito y así darles otra vida.

Categoría Empresa: Dupont, con "Impackto".

La multinacional desarrolló, desde su sede en Asturias y para todo el mundo, un proyecto de sostenibilidad en toda la cadena de valor. Desde el departamento de compras, se inició la implementación de buenas prácticas para reutilizar y reciclar todo el embalaje industrial que se utiliza en el traslado y almacenamiento de productos. Una iniciativa que puede imitarse en otros centros de trabajo e incluso en otras compañías para favorecer el ahorro de costes y la contribución a la economía circular.

Categoría Asociación/ONG: ASCIVITAS (Pravia), con "Envaseducación".

Esta iniciativa del Centro de Apoyo a la Integración Ascivitas de Pravia contribuye a generar hábitos más saludables entre sus usuarios con diversidad funcional y el entorno social. El colectivo elaboró un folleto explicativo en el que se dan indicaciones sobre métodos de reducción del empaquetado superfluo y consejos que nos ayuden a realizar compras más sostenibles.

Categoría Entidad educativa: Instituto de Educación Secundaria de Salinas (Castrillón), con "Plásticos en Salinas".

El centro desarrolló distintas acciones enfocadas a sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la problemática de los plásticos y micro plásticos, su presencia en el ecosistema marino, y su acceso a la cadena trófica. Mediante una recogida de plásticos en la playa de Salinas y su posterior análisis e identificación, el alumnado pudo ahondar en este reto ambiental y formar parte de una acción dirigida a concienciar dentro y fuera del instituto.





Mención especial del Jurado: Colegio Público Baudilio Arce (Oviedo)

Este centro quería enviar un mensaje al mundo para salvar los mares y para ello, los escolares de 5º de Primaria procedieron a hacer una auditoría de la cantidad de residuos que se generan en la hora del aperitivo. Mediante juegos y concursos se implicó a toda la comunidad educativa en la disminución de los plásticos diarios, sustituyéndolos por envases reutilizables tales como pequeñas fiambreras o envoltorios reutilizables. Una experiencia que puede llegar a los recreos de cualquier colegio de Asturias y de Europa.

Categoría Ciudadanía: Una pandilla de amigos y de amigas del concejo de Gijón puso en marcha un proyecto de fin de semana ecológico y en un entorno rural. El reto esencial fue hacer una compra más sostenible evitando el uso de envases y embalajes. Las buenas prácticas aprendidas son exportables a cualquier grupo de particulares y al día a día de las familias.

Cogersa impulsa y coordina en Asturias desde 2010 la Semana Europea de Prevención de Residuos. La convocatoria se saldó en 2023 con la participación de 177 entidades públicas, organizaciones y ciudadanos a título particular, que desarrollaron un total de 212 acciones en todo el territorio regional.









Nueva licitación de los CSR

Antes del comienzo de la gala, la gerente de Cogersa, Paz Orviz, a preguntas de los periodistas, confirmó que, después de Semana Santa, se volverá a sacar a licitación el tratamiento del CSR, el Combustible Sólido Recuperado, que se produce en la planta de tratamiento de basuras de Serín con todo el material no reciclable.

Orvíz, confía en que, esta vez sí, pueda completarse la adjudicación, aunque seguirá siendo una solución provisional en tanto se tramita el nuevo Plan de Residuos que debe fijar la definitiva. "No hay ninguna decisión tomada, que en todo caso no me correspondería a mí porque es una planificación del Gobierno" explicó Orviz, apuntando que "creo que Asturias tiene que aspirar a tener una solución propia y Cogersa no puede quedar al margen, evidentemente, de esa solución".