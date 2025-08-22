Sánchez insiste desde Asturias en el Pacto de Estado contra la emergencia climática mientras algunos alcaldes hablan de "propaganda"

El presidente Pedro Sánchez ha hecho parada este viernes en Asturias en su ronda de visitas a los terrenos afectados por los incendios. Siguiendo con los argumentos de sus últimas intervenciones públicas en Galicia, Castilla y León o Extremadura, Sánchez ha insistido en el Pacto de Estado contra la emergencia climática y ha garantizado el apoyo del Gobierno central en las zonas afectadas. Algo de lo que dudan en algunas de ellas, como por ejemplo en el concejo de Ibias, desde el que tildan la visita del presidente de "propaganda".

BRIF Una imagen de uno de los incendios que asolan Asturias

"EL GOBIERNO DE ESPAÑA VA A ESTAR AQUÍ"

Mientras en Valencia todavía esperan por ayudas de la DANA o incluso en La Palma por las de la erupción del volcán en 2021, Pedro Sánchez ha ratificado en Asturias el apoyo a las zonas afectadas por la peor oleada de incendios que se recuerda en España: "Quiero trasladar a la ciudadanía de Asturias toda la colaboración, empatía, solidaridad y por supuesto el compromiso del Gobierno de España como hacemos con todas las catástrofes. Vamos a estar aquí cuando los medios de comunicación ya no estén. Y cuando siga siendo necesaria esta reconstrucción que necesitará años".

"CANSADA DE PROPAGANDA"

Y tras una visita exprés a los concejos afectados, ha abandonado Asturias junto al ministro Marlaska y a la ministra Aagesen, que también le han acompañado. Las promesas de Pedro Sánchez, no han calado en algunos concejos de Asturias. Hay alcaldes que dudan de esas promesas de Sánchez:, como Gemma Álvarez, alcaldesa del concejo de Ibias, que también ha sido afectado por los incendios: "Nunca tuvo una palabra muy creíble. Estoy cansada ya de propaganda política y pocas acciones".

J.L.Cereijido Bomberos de Asturias en Somiedo

respaldo a la directora de protección civil

Sánchez también ha arropado a la directora de Protección Civil, a la que ha defendido tras las críticas del PP: "Quiero felicitarla por su tarea durante estos días y estas noches largas. Ha estado al pie del cañón". También ha insistido en el Pacto de Estado y ha puesto en la Conferencia de presidentes autonómicos que acogerá Asturias antes de que acabe 2025 el objetivo para debatirlo.