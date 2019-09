San Mateo pone de fiesta a Oviedo

El Antiguo, la plaza de la Losa, el Campo de San Francisco y Los Prados, son los cuatro escenarios en los que van a discurrir los festejos de unas fiestas que recuperan tradiciones perdidas, como el de reina de las fiestas, en la persona de Beatriz Chacón, la estudiante que aprobó la EBAU después de superar un cáncer. Junto a ella estarán sus damas de honor: la deportista e integrante del Club Bádminton de Oviedo, Laura Solís, y la estudiante de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Mara González. Protagonistas son también la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Yayoi Kawamura, encargada de dar el pistoletazo de salida con la lectura del pregón y Carmen López, surfista invidente, que lanzará el chupinazo.

Marta Sánchez, Carlos Baute, Los Enemigos, Ilegales, Stormy Mondays o Ana Guerra, entre otros, lucirán en la plaza de la Losa. El Concurso de Rock se ubica en la plaza Feijóo, con actuaciones como la de Saratoga, Noche Hip Hop o The Cynincs como artista invitado. El tradicional Morgana Fest en La Corredoria es uno de los clásicos en estos festejos, con la participación de Enemy Inside, Legacy of Brutality, Reveal, Arenia y Kiko. La " Musica de otros mundos " acoge unas más que interesantes actuaciones como la de Throes, The Shine, Vels Trío, Xaime Martinez, Le Parody, Minami Deustch o Yugen Blakrok.

Para los más pequeños, el Parque San Francisco centra las principales actividades con la esperada vuelta de las barracas para los niños. Los amante del teatro pueden disfrutar de representaciones com "La nariz de Cyrano", "El insólito caso de Martín Piché", " Sé infiel y no mires con quien", "Mandibula afilada", "¡El último que apague la luz!", todas en el Teatro Filarmónica.

El plato fuerte llega con el Desfile del Día de América en Asturias en su LXIX edición el día 19 a partir de las cinco de la tarde.

Todo esto con un importante dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Oviedo y con el reforzamiento de los servicios de bus nocturno a cargo del Consorcio de Transportes de Asturias.