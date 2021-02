Salud se prepara para una “vacunación masiva” a partir de abril

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) prevé tener operativo a mediados de marzo una herramienta automática de citación para poder afrontar el inicio de la vacunación masiva de la población en Asturias contra la covid-19, según ha avanzado este martes el consejero de Salud, Pablo Fernández.

Según Fernández, la subdirección de Infraestructuras del Sespa ya trabaja en la puesta en marcha de una herramienta tipo 'chatbot', un programa informático que permite mantener una conversación y funciona mediante inteligencia artificial y que, a diferencia de las aplicaciones, no se descarga, no es necesario actualizarla y no ocupa espacio en la memoria del teléfono.

El consejero, que ha hecho estas afirmaciones en el pleno de la Junta General del Principado en su respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Laura Pérez Macho, ha señalado que la campaña de vacunación en Asturias marcha "a buen ritmo" siguiendo la estrategia del Ministerio de llevarla a cabo por grupos de población en función de su vulnerabilidad, un proceso que requiere de una compleja organización logística.

Actualmente se dispone de 50 equipos integrados por 148 profesionales que han recibido la formación adecuada, a los que se añadirán los profesionales sanitarios jubilados que se incorporen voluntariamente, y el Sespa trabaja para estar disposición de administrar las vacunas cuando su ritmo de recepción sea mayor que el actual.

Ese proceso, "sin cerrarnos puertas" ha apuntado el consejero, permitirá iniciar en abril la vacunación masiva de la población si llegan las dosis suficientes de vacunas y, para ello, se utilizarán los centros de salud, se prepararán espacios en el ámbito de la Atención Primaria y se habilitarán grandes espacios como polideportivos "como ya se hizo en la campaña de la gripe".

Para la parlamentaria de Ciudadanos, los gobiernos central y autonómico deberían admitir ya que no serán capaces de cumplir sus compromisos de tener vacunada al 70 por ciento de la población en verano y de inmunizar a 150.000 personas en el primer trimestre del año, respectivamente, y reconocer que esos objetivos "han fracasado".

Según Pérez Macho, con la reducción del número de dosis que se habían comprometido a suministrar las farmacéuticas a la Unión Europea ahora mismo "faltan vacunas, no manos", pero, en caso de acelerarse ese proceso, podría darse la situación inversa, por lo que ha instado al consejero a recurrir también a los centros sanitarios privados y a las mutuas.

VACUNACIÓN EN EL ÁREA SANITARIA III

Paralelamente al debate parlamentario, la Consejería de Salud informaba hoy que el área sanitaria III (con cabecera Avilés) ha articulado diferentes puntos de vacunación para realizar la inoculación a los mayores de 80 años en horario de tarde, de 16 a 21 horas. Como puntos externos de vacunación en Avilés se ha habilitado el Palacio de Exposiciones de La Magdalena; los polideportivos de Corvera, Soto del Barco y Muros del Nalón y el Centro Cultural Valey, en Castrillón. Además, se está vacunando en los centros de salud de Pravia, Cudillero y Luanco. Precisamente, en estos dos últimos centros se ha estado vacunando durante el fin de semana.

La inoculación en Corvera comenzará este miércoles, 24 de febrero, y en Castrillón, Soto del Barco y Muros del Nalón el jueves 25.

El Servicio de Salud se pondrá en contacto con las personas, que serán citadas por teléfono y se recomienda que sean puntuales y acudan a la hora.