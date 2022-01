Salud descarta adelantar el fin de las restricciones anti covid en Asturias

Aún no hemos alcanzado el pico de esta sexta ola de la pandemia, pero no falta mucho. Las previsiones que baraja Sanidad son que el día 18 de enero alcancemos el máximo de contagios y el 31 el de hospitalizaciones. Lo adelantaba este viernes el consejero de Salud, Pablo Fernández, que aclara que "son previsiones por algoritmos, no es nada que se cumpla siempre al cien por cien, pero nos pueden dar una idea".

En los últimos días, incluso se empieza a apreciar ya un descenso de casos en algunas franjas de edad. En concreto la de 20 a 29 años, que había sido una de las que concentraba más contagios en las últimas semanas, "parece que está estabilizándose", según el consejero, aunque advierte de que es "sólo un primer signo, muy preliminar. Tenemos que seguir viéndolo, porque a veces hay pequeñas 'muescas' y vuelve a aumentar".

También se mantiene estable el número de pacientes en las UCI, con menos del 20 % de las camas ocupadas por pacientes covid, y en atención primaria el nuevo sistema de tramitación de bajas va reduciendo la presión.

Pese a que las perspectivas son buenas, Fernández considera que la situación sigue siendo "grave" y descarta levantar antes de tiempo ninguna de las restricciones, como piden los hosteleros. Hasta el día 27 de enero, se mantendrá el cierre del ocio nocturno o la obligatoriedad del pasaporte covid.

El consejero sí confía en que no sea necesario prorrogar ninguna de las medidas más allá de esa fecha. "Nuestro deseo es que no haga falta", asegura. "Ojalá que no haga falta, eso significará que todo va mejor. Todos estamos de acuerdo en que ninguno queremos que se prorroguen más allá del 27 de enero".

Los próximos días serán clave. A la vista de cómo evolucione la pandemia, el consejero espera poder tomar una decisión a comienzos de la próxima semana.