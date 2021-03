Riopedre abandona la cárcel de Asturias

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias ha autorizado este miércoles la excarcelación por razones humanitarias del exconsejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre, de 81 años, que cumple condena por el “caso Marea”, después de que la Fiscalía no se opusiera a la concesión de la libertad condicional, según ha informado a Efe la abogada defensora Anabel Prieto Torices.



La letrada ha indicado que la salida de prisión del exconsejero se producirá previsiblemente a primera hora de esta tarde, una vez que se dé traslado del auto en el que la jueza acuerda esta medida al Centro Penitenciario y se culminen los trámites burocráticos.



Riopedre ingresó en la cárcel asturiana en octubre de 2019 para cumplir la pena de cinco años y dos meses de prisión que le impuso la Audiencia Provincial, ratificada por el Tribunal Supremo, por los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.



La decisión de la jueza, confirmada por la defensa, se produce apenas unas horas después de que el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria presentara en el juzgado un informe donde no se opone a esta medida.



El Ministerio Fiscal se mostró favorable a la excarcelación en base al último informe del médico forense emitido el pasado 24 de marzo, que concluye que Riopedre tiene afectada de forma importante su capacidad funcional y sufre dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, para las que requiere ayuda y supervisión.



La Fiscalía reconoce que el exconsejero debe seguir pautas de tratamiento especializado continuo y hospitalizaciones en fases de reagudización.



El informe forense sostiene además que su pronóstico vital es impredecible debido a sus dolencias cardiacas y la presencia de otras patologías.



Esta es la primera vez que el fiscal que hasta siempre se había opuesto a la petición de la defensa de excarcelar al exconsejero cambia su criterio y desiste de su recurso, presentado el pasado 21 de diciembre donde se mostraba en contra de la clasificación en tercer grado penitenciario del exconsejero.



De esta forma, la Fiscalía no se opone a que le sea concedida la libertad condicional por razones humanitarias, con las condiciones que sean propuestas por el Centro Penitenciario de Asturias.



Riopedre ingresó en la cárcel asturiana por su implicación en irregularidades en la concesión de contratos y fue condenado a cinco años y dos meses de cárcel por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.



Por esta causa le han sido embargados sus bienes, incluida la fianza entregada para su libertad provisional, ha estado privado de pasaporte y desde su ingreso en prisión ha sufrido varias dolencias, sobre todo cardiacas, que han requerido su hospitalización.



Más de 80 médicos han pedido su excarcelación, a la que recientemente se unió la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) por razones humanitarias.