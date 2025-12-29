El reencuentro más esperado de una familia asturiana: dos hermanos de la Armada vuelven a casa por Navidad

Para una familia de Oviedo, estas fechas suponen el fin de varias Navidades amargas y el comienzo de un esperado reencuentro. Los padres, Carmen y Julio, por fin podrán volver a brindar con sus dos hijos, Natalia y Pelayo, ambos miembros de la Armada Española, cuyo trabajo los había mantenido lejos de casa durante los últimos años.

El fin de las Navidades a distancia

Durante las pasadas celebraciones, la ausencia de los hijos se hacía notar en el hogar familiar. "En nuestro salón siempre teníamos sus fotos en las bolas del árbol de Navidad", confiesa, en COPE, Julio, el padre, quien admite que aunque uno "se acostumbra, entre comillas", siempre se nota el vacío. Sin embargo, la situación ha dado un giro completo este año.

COPE Asturias Julio, Carmen y Natalia, tras su reencuentro navideño, con el periodista de COPE Pedro Rivero

El principal motivo de esta alegría es el nuevo destino de Natalia, que ha sido trasladada a Ferrol. Esta proximidad ha sido un alivio para la familia. "Estando en Ferrol, es como si estuviera en casa", añade Julio. Para poder celebrar la Nochebuena todos juntos, la familia ha decidido hacer una pequeña "excursión", ya que Natalia debe permanecer de guardia. "Nos vamos a marchar los 4 y ya nos reuniremos con toda la familia", explica Carmen ilusionada.

Vocación y sacrificio familiar

Natalia, por su parte, expresa el gran valor que tiene para ella poder volver a casa en estas fechas. La dureza de la distancia fue un factor clave en su decisión de buscar un destino más cercano. "Una de mis prioridades para venir a Ferrol es no volverme a alejar en estas fechas, porque me daba bastante pena no poder estar con mis padres, mis abuelos y toda mi familia", relata la militar.

Su compromiso con la familia es tal que ha llegado a rechazar destinos muy atractivos para no pasar más navidades fuera. Natalia descartó embarcar en el buque Hespérides para ir a la Antártida, lo que habría supuesto dos años más de ausencia, o en el Juan Sebastián de Elcano. Una decisión motivada también por el tiempo que su hermano Pelayo ha pasado fuera, incluyendo seis meses en la Operación Atalanta. Este año, por fin, la familia brindará unida.

Esta historia forma parte de Historias para un Año Nuevo, un especial de COPE que mira al 2026 con optimismo. Personas que empiezan el año curando heridas, estrenando casa, reencontrándose con los suyos o persiguiendo un sueño que les empuja a seguir. Relatos que nacen en barrios, plazas, pequeños pueblos o ciudades que no salen en los titulares. Una propuesta sonora pensada para escuchar en cualquier momento.