"Querida yo": el emocionante vídeo asturiano sobre el COVID-19 que triunfa en redes

"Querida yo dentro de unos meses". Así empieza un vídeo de cinco minutos de duración que han editado dos gijonesas, Paula y María, cuyas destinatarias deberían ser ellas mismas, una vez superemos la crisis sanitaria del nuevo coronavirus. En realidad, es un video dirigido a todos, un vídeo para hacernos reflexionar sobre la situación que estamos viviendo y en general, sobre la vida.

"¿Cómo te sientes ahora, al girarte, mirar hacia atrás y ver que todo lo que pasaste no es un mero recuerdo, si no un bonito aprendizaje?", se preguntan, antes de reflexionar que "quién nos iba a decir que valoraríamos tanto el hecho de salir a hacer la compra o que echaríamos de menos las perezosas clases?".

Paula y María no recuerdan, únicamente, nuestros planes cotidianos que hemos tenido que dejar de hacer. También piden ser menos egoístas y más empáticos: "Tenemos que pensar más en el personal sanitario, en las fuerzas de seguridad o en los trabajadores de supermercados y pequeño comercio que se exponen mientras nosotros escuchamos música o vemos Netflix en casa, mientras nos quejamos de que no tenemos nada más que ver". Advierten, además, de que "vamos a salir de esta, está claro; pero es trabajo de todos, no de unos pocos".

Estas jóvenes gijonesas también celebran "que, de una santa vez, el país -nuestro país- está más unido que nunca y vemos a la España que a todos nos representa: la España solidaria que pone carteles en el ascensor para ayudar a los más vulnerables". Pero, ¿quiénes son los más vulnerables? El vídeo continua: "Ellos, los ancianos, que muchas veces están solos y no entienden cómo un bicho les ha quitado de salir a la calle y seguir sus rutinas y que, quizás, por hacer lo que siempre han hecho puedan acabar muriendo".

La carta que -te recuerdo- debería recibir alguien del futuro, una vez hayamos superado la pandemia, termina: "¿Verdad que es bonito mirar hacia atrás y ver que, por muchos baches que nos ponga la vida, de todo sacamos una lección? Por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y recordemos, vida no hay más que una".