Pumares admite que el pacto de Foro con VOX le "incomoda" pero afirma que "no afectará" su trabajo en la Junta

El secretario general de Foro Asturias y candidato en las pasadas elecciones autonómicas, Adrián Pumares, ha admitido este martes su incomodidad por el acuerdo de gobierno suscrito por su partido con Vox en Gijón. Reconoce que se trata de un pacto que le "incomoda", pero lo acota al ámbito municipal y descarta que vaya a afectar a su labor en la Junta General del Principado.



Y es que Pumares había sido una de las personas más señaladas por Vox, dentro de una campaña del partido de Abascal que llenó de carteles el Principado durante el debate de la oficialidad. Unos momentos que el propio Pumares ha recordado durante su comparecencia: "Pasé malos momentos cuando la extrema derecha puso vallas con mi cara con la boca tapada o hizo aquellas vallas en las que me besaba con Barbón. Una de las personas que más me apoyó y más me ayudó y más contundente fue, fue Carmen Moriyón".

A la hora de analizar el pacto de su formación con Vox en Gijón, Pumares reconoce que no es una situación que le agrade, pero la desvincula de su trabajo en el ámbito regional: "Es una evidencia que el pacto con la extrema derecha me incomoda. Me genera incomodidad. Por cuestiones de índole político y por cuestiones de índole personal que no escapan a nadie. Un pacto municipal en absoluto va a afectar al funcionamiento de Foro Asturias ni al trabajo que yo vaya a desarrollar en la Junta General".

También reconoció el propio Pumares, de cara a la composición final de la Junta General, que no tiene previsto respaldar la investidura de Diego Canga: "La opción más probable es que haya una abstención. No tengo previsto aprobar la investidura del candidato del Partido Popular".