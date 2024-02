La protesta agraria de Asturias se prolonga: así han pasado la noche los ganaderos en Oviedo

Ha sido una noche "difícil, con frío". Andrea y Sara son de Cudillero, han dormido "muy poco... o nada" en la calle Uría de Oviedo, entre los dos centenares de tractores que se han quedado aparcados frente a la sede del Gobierno de Asturias, prolongando así la tractorada iniciada este jueves por la mañana.

Han pasado las horas como han podido: "Nos hemos turnado para entrar en las cabinas de los tractores y hemos estado hablando, y compramos algo antes de que cerrasen las tiendas para cenar, tomar un café y pasar la noche", han explicado en COPE, que ha contado, desde los propios tractores, cómo están viviendo los ganaderos y agricultores asturianos la protesta.

Otros trabajadores del campo que han 'acampado' en el centro de Oviedo han utilizado, incluso, cocinillas portátiles para reponer fuerzas.

A pesar de las dificultades, advierten de que "no nos vamos a mover hasta que nos atiendan, toca esperar y veremos si seguimos durmiendo aquí o no" porque la situación es límite: "El campo no da para vivir, perdemos más que ganamos y parece que se ríen de la gente", aseguran.

Dos ganaderos asturianos, con un hornillo en la tractorada que ha colapsado el centro de Oviedo.COPE Asturias



"Si no nos hacen caso, seguiremos aquí"

Las peticiones al Gobierno del Principado tienen que ver con la Ley de la Cadena Alimentaria, pero también con los pagos de la PAC (Política Agraria Común que les adeudan) y con los daños que la fauna silvestre causa entre el ganado.

Al enfado previo, se ha sumado el causado por el 'plantón' del consejero de Medio Rural asturiano que, este jueves, no les ha recibido porque había fijado reuniones con dos alcaldes del suroccidente asturiano. Sí habrá encuentro este viernes, pero desde el sindicato USAGA, su coordinador regional, Fernando Marrón, advierte en COPE de que "esto es un paro indefinido; y aunque nadie nos creía, estamos aquí, y si no aceptan nuestras peticiones, estamos dispuestos a seguir con las movilizaciones y el paro".

De hecho, cree que la sociedad general entiende sus reivindicaciones y les pide apoyo de cara a una nueva jornada de tractorada: "Los tractores ya los tenemos, ahora hace falta gente, colapsar otra vez Oviedo para ir a la reunión con la máxima fuerza posible", reclama.

Oviedo colapsado, los ciudadanos les apoyan

De momento, con los tractores aparcados en las calles Uría y Marqués de Santa Cruz (bordeando el Campo San Francisco), el centro de Oviedo está cortado al tráfico. Han sido muchos los ovetenses que, este viernes, han tenido que dejar el coche en el garaje e ir caminando a su trabajo. A pesar de ello, les entienden.

"Tienen que defender los suyo, es importante para ellos y para todos", ha dicho una ciudadana, camino del trabajo. Otro cree que "están en su derecho". Y una tercera, les entiende porque "no se puede con esta situación y tendríamos que salir todos".

Un tractor, aparcado en la calle Uría de Oviedo, frente a la sede de la Junta General del Principado.COPE Asturias