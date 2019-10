El Principado presenta el proyecto "Villa Mar"

El director del Instituto Asturias para la atención a la infancia, Carlos Becedóniz, ha presentado hoy a Natalia González, la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón y a los representantes vecinales, el proyecto denominado "Villa Mar". Se trata de continuar el trabajo realizado por las autoridades con jóvenes que eran Menas (Menores extranjeros no acompañados) quienes tras adquirir la mayoría de edad quedan en un limbo social, que en muchos casos los acaba dejando en la calle sin recursos ni asistencia. Desde el año 2015 hay un Artículo de la Ley de Menores que obliga a las Comunidades Autónomas a mantener la tutela de los chicos y chicas que han estado en un centro de menores y no tienen una familia a la que retornar. La Administración está obligada a facilitarles un itinerario de transición hacia la vida adulta, con dos condiciones para ilos jóvenes nmigrantes que quieran acogerse a ese nuevo apoyo de las instituciones. Que durante su estancia en los centros de menores su comportamiento haya sido correcto, y que presenten un proyecto para desarrollar en este tiempo de transición a la vida adulta. En el momento que no respenten las pautas de comportamiento correcto ó no desarrollen el proyecto vital, la Administración les obligaría a abandonar los pisos tutelados. En este caso a bandonar las instalaciones de la Casa del Mar en Gijón.

El Proyecto Villa Mar

Los apartamentos para los 16 jóvenes inmigrantes están ubicados en la 6ª planta de la Casa del Mar de Gijón. Tiene unos salones como zonas comunes para que los jóvenes puedan pasar el tiempo libre fuera de sus apartamentos. Se ha habilitado una zona de lo que era la residencia para los profesionales del mar, que están afiliados al Instituto Social de la Marina.

Según ha podido saber COPE, pese a que está previsto que sean 16 los jóvenes ex-menas que lleguen a la Casa del Mar de Gijón, hay 23 camas para un posible aumento de las necesidades de alojamiento.

Está previsto que en menos de un mes lleguen los primeros jóvenes inmigrantes a la Casa del Mar para poner en marcha el proyecto "Villa Mar". Tutelado por la consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias y la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón.