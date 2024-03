Precios y fechas de los billetes baratos en tren de Asturias a Madrid: estas son las compensaciones

El Ministerio de Transportes va a compensar a Asturias por el retraso de la puesta en servicio de los trenes Avril que alcanzarán los 330 kilómetros por hora y tienen mayor capacidad para mover viajeros. La contraprestación se traduce en 2.000 billetes semanales a 25 euros para viajar a Madrid desde el 1 de abril y hasta el 6 de mayo. Esas 10.000 plazas saldrán a la venta el lunes 11 de marzo y tendrán que ser adquiridos, al menos, diez días antes de la fecha de viaje. Cuando Talgo entregue los nuevos convoyes de alta velocidad, habrá una nueva campaña de precios reducidos que se alargará hasta la primavera del año 2025.

¿Para cuándo los Avril?

La empresa fabricante de los nuevos trenes sigue haciendo pruebas de validación sin que aún exista una fecha concreta para su entrega. Y si la hay, el Secretario de Estado, José Antonio Santano, no se la ha ofrecido al consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, en la reunión que han celebrado este jueves en Madrid. No hay calendario para no volver a meter la pata, como le ha ocurrido al titular del departamento, Oscar Puente, que había anunciado que "día arriba, día abajo" los Avril llegarían antes de que terminara el primer trimestre del año y la entrega está aplazada sin fecha de referencia.

Jorge García, Alejandro Calvo y José Antonio Santano en el Ministerio de Transportes





El tren madrugador tendrá que esperar

El aplazamiento de la entrega de los trenes Avril también retrasa el adelanto del primer tren de la mañana con destino Madrid que Puente había comprometido para las 06.00 de la mañana desde Gijón y a las 06.30 desde Oviedo, media hora antes que ahora. Es una demanda que habían planteado los empresarios de Asturias para poder estar en Madrid a las 09.30 horas. El consejero de Fomento ha explicado que la modificación de los horarios tendrá que esperar porque la velocidad que alcanzan los trenes Alvia que circulan actualmente no supera los 180 kilómetros por hora y no podrían llegar, aun saliendo antes, a la hora que reclama la patronal.

Prudentemente satisfecho

Pese a no tener un calendario para la llegada de los Avril, Calvo regresa de Madrid "prudentemente satisfecho" porque habrá billetes a precios reducidos después de Semana Santa y el compromiso de alargar hasta entrado 2025 la campaña de descuentos cuando los nuevos trenes entre en servicio. Talgo asegura que eso ocurrirá antes de que termine el mes de abril, pero a estas alturas ya nadie se fía.

De la reunión de Calvo con Santano sí ha salido el compromiso de firmar un convenio para actuar en las estaciones de cercanías de Asturias.

