Por segundo año desde la Guerra Civil se suspenden las fiestas del Carbayu, en Lugones

Por segundo año consecutivo se suspenden las fiestas del Carbayu, en Lugones. Desde la Cofradía Nuestra Señora del Buen Suceso de Lugones, no ven viable su celebración debido a la cantidad de personas que aglutina esta popular fiesta sierense que se celebra entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Además de la suspensión de los festejos, también se suspende la procesión y la tradicional ofrenda floral, solo se celebrará la Misa el día 1 de agosto. El secretario de la Asociación de Festejos el Carbayu, dice que la responsabilidad es de los organizadores, y ¿cómo lo hacemos?, una fiesta que viernes y sábado con las dos orquestas hace dos años, antes del estallido de la pandemia, reunió a más de 18.000 personas. Es pues, la segunda vez que se suspenden estos festejos desde la guerra civil. Además, otro de los motivos es que el dinero para la celebración de estas fiestas hay que empezar a recaudarlo a principios de año y la Cofradía no ha podido hacer nada debido a la incidencia de la crisis sanitaria. Lo que no se va a cancelar es la fiesta de Santa Isabel, la otra gran fiesta de Lugones, que repartirá el bolloy la botella de sidra como ya se hizo en 2020. Fiesta que se celebra entre el 27 y el 31 de agosto. No obstante, va a depender de la vacunación y de la situación sanitaria en esas fechas para determinar cuantas actividades se pueden llevar a cabo durante estos festejos.





Es otra fiesta más que se suma a la lista de las que suspenden en Asturias una vez que el Principado anunciaba este jueves las medidas y restricciones que se van a aplicar este verano para fiestas de prao y eventos multitudinarios, a recordar; no más de 5.000 personas en espacios abiertos, con mascarilla y con una distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas.