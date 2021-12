¿Por qué no hay periódicos en Navidad?

No es habitual porque, en otros festivos nacionales, como el 1 de noviembre o el 6 y el 8 de diciembre, no sucede. Pero en Navidad, 25 de diciembre, no hay prensa diaria en los kioskos. Tampoco el primer día del año, el 1 de enero. Ni el Sábado Santo que, aunque no es festivo, es el día posterior al Viernes Santo, que sí lo es.

¿Dónde está el origen de la ausencia de la prensa diaria durante tres días al año? En las legislación periodística del siglo pasado. Concretamente, la Reglamentación de Trabajo en Prensa, publicada en el BOE el 15 de abril de 1971, que recogía que "dada la especial característica de la Prensa, se podrá trabajar en aquellas festividades que en el correspondiente calendario laboral aprobado por la Delegación de Trabajo figuren como abonables y no recuperables, pudiendo compensarse dicho trabajo económicamente o ser aumentado el periodo de vacaciones de que disfrute el personal, a elección de la Empresa, excepto en las correspondientes a 1 de enero, Viernes Santo y 25 de diciembre".

Con la llegada de la democracia, en 1976, el BOE recoge una nueva Orden que modifica el Viernes por el Sábado Santo: "No saldrá prensa diaria ni en las mañanas ni en las tardes de los días 25 de diciembre, 1 de enero y Sábado Santo". Además, el Boletín incluye otra norma que contempla cambiar esas fechas, como sucede en Cataluña, que celebra el Lunes de Pascua y sigue sin tener prensa el Viernes Santo: "En aquellas regiones en que, por costumbre inveterada, la celebración de las respectivas festividades se desplacen a los días 25 de diciembre y 1 de enero, no saldrá la prensa diaria correspondiente a las mañanas de los días 26 de diciembre y 2 de enero y a las tardes de los días 25 de diciembre y 1 de enero".

Prensa el 1 de enero de 1971

Para encontrar periódicos en los kioskos un 1 de enero, nos tenemos que remontar a 1971. El diario 'ABC', por ejemplo, anunciaba la llegada del Año Xacobeo con una imagen del Apóstol Santiago. Sin embargo, el 31 de diciembre de ese mismo 1971, advertía de que al día siguiente no saldría el 'ABC': "Feliz Año 1972. De conformidad con la vigente Reglamentación de Trabajo en Prensa, mañana, 1 de enero, día de Año Nuevo, no se publicarán los diarios matutinos y vespertinos del país".

La radio, sin embargo, sigue sonando todos los días del año y con los avances tecnológicos, la información sigue llegando a las casas a través de los portales digitales.