La Policía Nacional detiene a un vecino de Gijón por acosar a una vecina

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de Gijón de 50 años de edad por acosar a una vecina, seguirla cuando salía de casa y esconderse cuando ella descubría el seguimiento.

La investigación se inició con la denuncia de la víctima, una mujer de 37 años de edad que manifestó estar muy nerviosa y alterada porque un vecino la seguía desde hacía meses y se escondía cuando lo descubría. La mujer tenía muchísimo temor porque había sorprendido a su vecino espiándola en el portal cuando bajaba a pasear a los perros. En el portal, con la luz apagada la observaba cuando estaba en el parque con sus animales, por lo que ante el miedo de encontrarse con él, dilataba el paseo durante más tiempo del previsto y sólo regresaba si encontraba algún vecino, pedía ayuda a un transeúnte o la acompañaba algún familiar. Otras veces lo había sorprendido causando daños en su buzón o parado en su rellano, esperando a que saliera de casa mientras golpeaba las paredes y barandillas de su pasillo.

La mujer explicó que al principio eran seguimientos por las inmediaciones de su domicilio, cuando iba al supermercado o a pasear con el perro pero en los últimos días lo había descubierto en las proximidades de su lugar de trabajo o cuando salía con los amigos. Si ella lo detectaba, su vecino se ocultaba entre los coches, detrás de un muro, de una papelera o en los pasillos del supermercado, incrementando con esta anómala conducta, sus sospechas y temores.

En alguna ocasión tuvo que solicitar la ayuda policial porque se quedaba paralizada al descubrirle cerca de ella mirándola fijamente en cualquier lugar de Gijón y necesitaba compañía para regresar a casa de forma segura. La situación no había mejorado a pesar de que su vecino ya había sido detenido por una denuncia anterior y en contra de lo que esperaba, no había variado su comportamiento y no había dejado de molestarla.

Los agentes del Grupo II de la Comisaría de Gijón volvieron a detener a la persona denunciada, un vecino del barrio de Laviada de 50 años de edad que tenía antecedentes por malos tratos y resistencia a agente de la autoridad. Esta persona mantenía conflictos con otras personas de su misma comunidad que lo habían denunciado por amenazas.

El arrestado pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia como presunto autor de acoso, delito por el que la víctima solicitó una orden de protección que le impidiera acercarse a ella ya que se encontraba a tratamiento psicológico por el miedo que le producía esta situación.