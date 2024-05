El pequeño comercio continúa cayendo: un negocio cierra al día en Asturias

Un negocio al día echa la persiana para no volver a abrirla en Asturias. El sector continúa luchando contra una legislación que les asfixia y contra el avance de las grandes superficies. Y de las compras por Internet, contra las que luchan apostando por la calidad del producto y por la atención al cliente. Los datos siguen siendo alarmantes.

Según la Unión de Profesionales y Autónomos de Asturias, 80 comercios han cerrado en los cuatro primeros meses del año. Un ritmo que para el presidente de ese colectivo, Eduardo Abad, es difícilmente sostenible: "Si no somos capaces entre los propios comerciantes y las administraciones de ponernos de acuerdo para hacer un cambio total, veremos impasibles como perderemos 400 comercios este año en Asturias".

Cierre en el centro de Oviedo

Precisamente este miércoles va a bajar su persiana para siempre la tienda de ropa 'Lulú', en el centro de Oviedo, en la Calle Cervantes. El negocio no va del todo mal, pero su dueña se va de Asturias. Afirma que hay meses, como el pasado enero, que las ganancias le han dado solamente para cubrir gastos. Y es que hay meses y meses dice Yesli: "Hubo meses muy malos. Muy pocos afortunadamentes. También hay meses muy buenos en los que igual ganas y no te lo esperabas. Pero como vienes arrastrando de meses anteriores cosas que tienes que pagar... Al final todo se compensa".

Luchando contra el temporal

El ambiente que muchas veces se palpa en el sector es la resignación. Porque siguen pasando los años y la situación, lejos de ir a mejor, empeora. Antonio tiene un taller de bicicletas, 'La Bicicletería' en la Calle Campomanes, en Oviedo. Ahí lleva año y medio. Aunque está cerca de la jubilación y lleva toda una vida entre bicis: "No es normal como te frallan a impuestos o cómo están los precios de los locales... Los gastos crecen y no puedes subir los precios de tus servicios. Hay que tirar para adelante, no queda otra. De nada sirve lamentarse. No va a venir ningún político a arreglarlo".

Y es que cada vez es más difícil encontrar algún negocio tradicional entre calles plagadas de franquicias. Javier es la tercera generación al frente de Casa Mariano, un comercio de bolsos en la Calle de Los Moros, en Gijón: "Tener un comercio es duro. Pasamos malos momentos los comerciantes, la cosa no está bien. Hay que echar muchas horas e invertir mucho dinero. Pero afortunadamente el negocio va funcionando".

Fallece Severino Álvarez Zaragoza

Un defensor a ultranza del pequeño comercio era Severino Álvarez Zaragoza, que durante 28 años luchó desde la Federación Asturiana de Comercio. Este miércoles, familiares y amigos le han dado el último adiós en Oviedo. Álvarez Zaragoza había sido también tertuliano de COPE Asturias.