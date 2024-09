El pasado de Adrián Barbón que le echa en cara el líder del PP de Asturias

La segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región ha ensalzado la rivalidad política que va a más entre el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y el líder de la oposición, el popular Álvaro Queipo. Los dos están confirmados ya como candidatos de sus respectivas formaciones para las elecciones autonómicas de 2027. Aunque todavía faltan tres años para la cita, salvo adelanto electoral que Barbón ha descartado, sus intervenciones ante el pleno del parlamento asturiano han ido subiendo de tono con reproches mutuos y llamadas a "la contención de la ira que lleva dentro", tal y como Queipo ha llegado a reclamar a Barbón cuando el presidente asturiano le ha acusado de "decir exactamente lo mismo" que sus antecesores en el cargo, utilizar un "análisis catastrofista" y no tener ninguna experiencia de gestión política porque "ni siquiera ha sido alcalde o concejal con competencias".

Presidencia Barbón en el hemiciclo del parlamento asturiano

"utiliza un tono faltón"

Durante su turno de palabra, Queipo se ha quejado del tono empleado por el presidente del Principado y del "tono belicista que lleva dentro". El presidente del PP de Asturias le ha preguntado a Barbón "¿Qué tiene contra mi pasado político?", puesto que no es la primera vez que el presidente asturiano le echa en cara "la carencia de no haber gobernado nunca". El líder de la oposición le ha contestado que "mientras usted vivía de la política, yo trabajaba en el sector privado, en Argelia, por ejemplo", no sin antes advertirle que no tenía pensado decírselo nunca.

PP Álvaro Queipo en el parlamento asturiano

Barbón ha encontrado un "tono faltón" en las palabras de su rival. "Me dedico a la lo que me gusta, tuve ofertas laborales, pero la política es mi vocación", ha respondido al líder del PP. La trayectoria profesional del presidente del Principado, que tiene 44 años, está ceñida al trabajo realizado desde las filas socialistas: primero como concejal en Laviana, después como alcalde de ese concejo y, desde 2019, como presidente del Principado.

Queipo, de 35 años de edad, es ingeniero industrial. Llegó a la política en el año 2008 cuando fue elegido concejal de Castropol, el concejo donde tiene fijada su residencia. En 2019 formó parte de la candidatura autonómica del PP y fue elegido diputado en la Junta General del Principado, donde mantiene su escaño y ejerce como portavoz popular desde finales de 2023 tras ser elegido presidente del Partido Popular en el congreso regional celebrado en el mes de noviembre.

el cupo catalán

Más allá de sus respectivos pasados profesionales, el presidente del PP, ha pedido a Barbón que deje atrás "los eslóganes vacíos" y abandone "la senda de la inacción, la lentitud y la mala gestión" porque "queda mucho por hacer". También ha criticado "la gran mentira que supone la vía fiscal asturiana" y la "tibieza" del presidente del Principado con el 'cupo catalán' que supone un "ataque frontal" para Asturias. Barbón ha respondido que su postura sigue siendo la misma que la consensuada en 2020 en el parlamento asturiano, de modo que rechazará de forma clara cualquier acuerdo que perjudique a Asturias.