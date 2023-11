El paro vuelve a subir en Asturias por tercer mes seguido: "Es complicado. No te llaman"

El paro ha vuelto a subir en Asturias también en octubre. Por tercer mes consecutivo, el dato sigue al alza, con un incremento de 1.571 personas, un 2,79 por ciento. Supone la quinta mayor subida entre las comunidades autónomas. El dato global según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social es de 57.908.

Tras la ligera subida en agosto del 0,15%, una vez que ha concluido el verano, los repuntes ya han sido mayores. Al 2,79% del mes de octubre hay que unirle el 3,53% de la subida de septiembre.

Datos por sectores

El paro ha subido en todos los sectores de manera general, con la construcción como el sector con mayor incremento. Ahí hay 1.308 nuevos desempleados, sumando hasta un total de 4.708. En la industria hay 207 nuevos parados. La subida ha vuelto a focalizarse en las mujeres, con 949 nuevas desempleadas por 622 hombres.

En COPE ponemos voz a los datos

Eva tiene 42 años, ha sido dependienta y hoy ha pasado por la oficina del paro en Gijón. Cuenta en COPE Asturias su caso: "Estaba fastidiada de temas de huesos, pero no tengo baja al estar parada. Estuve trabajando como dependienta y tengo experiencia en ello, pero lo que sale no te llaman. Pocas veces llaman, pero no te dicen que sea por la edad. Puede ser que sea por eso, aunque yo no soy muy mayor. Espero encontrar. De momento estoy con el subsidio, porque tengo familia, pero cada vez queda menos y es poco dinero. Con eso no puedes vivir". Mónica es madre de dos hijos, tiene 45 años, lleva un año en paro y tampoco encuentra trabajo: "He metido currículums para dependienta, en supermercados... Pero no te llaman. Termino de hacer un curso y mucha gente comenta lo mismo. No le llaman, no encontramos nada".

Pablo 40 años también se ha apuntado hoy al paro: "Se acabó el trabajo. Llevaba tres años trabajando en mudanzas y se acabó. Hay que apuntarse al paro, no queda otra. Suben los gastos y las empresas recortan". Lucía tiene 28 años y ha decidido formarse mientras busca trabajo: "Estoy apuntada a una FP, ya estaba estudiando antes de quedar al paro. Trabajaba de administrativa. Estaba indefinida, pero hubo desacuerdos con el jefe y sobraba personal. La última que entró fui yo, entonces...".

Subida en el número de ocupados

Pese a la subida del paro registrado, el Principado ha sumado en octubre 855 ocupados, una subida del 0,23 por ciento, situando el dato en los 379.798 trabajadores. En el décimo mes del año se han firmado en Asturias 22.225 contratos de trabajo, de los que 7.163 han sido de carácter indefinido.