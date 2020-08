Oviedo lanza el segundo vídeo promocional del Camino Primitivo de Santiago

Bajo el lema "El Camino Primitivo, seguro", Oviedo lanza junto a empresarios asturianos y gallegos el segundo vídeo promocional del Camino Primitivo de Santiago. La intención, dice el concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, poner en valor este recurso de forma segura por el gran potencial de desarrollo que atesora. Quintana, señala a los empresarios que nos vamos a implicar en todas las iniciativas que nos podáis trasladar. En un principio, son más de 70 empresarios de Galicia y de Asturias los que quieren potenciar el el Camino Primitivo de Santiago, antiguo Camino de El Salvador. El presidente de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo en Asturias, Mnauel López, dice que vimos la necesidad de crear esta Asociación junto a empresarios gallegos para trabajar conjuntamente en su promoción y defender el Camino entre Oviedo y Santiago. López añade que aspiramos a que el Camino Primitivo sea un referente para el resto de Caminos y ya somos más de 70 asociados para ofrecer servicios de calidad. Empresarios que pasan por servicio de taxi, hostelería, hotelería, farmacia, comercios.... Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo en Galicia, Bernardo Niño, incidía en que el Camino estuvo un poco olvidado y comenzó a recuperarse de la mano de Galicia y Asturias y en los años 90. El presidente de la Asociación de Empresarios del Camino en Galicia, puntualiza, no obstante, que se trata de potenciar y dar a conocer el Camino Primitivo, pero no a cualquier precio porque no se trata solo de practicar senderismo, sino también de dar conocer su riqueza cultural y patrimonial.