El oso herido en Somiedo reabre el debate: ¿Cuál es el estado de la especie en la Cordillera?

El oso herido aparecido este martes en Somiedo continúa en observación. Fue rescatado en malas condiciones con problemas importantes de movilidad y prácticamente impedido. Un rescate que se produce un mes después de hallar un cadáver de otro oso en Ibias. En ese caso se encontraba marcado en una de sus extremidades por un lazo y el Seprona investiga un posible delito contra la fauna salvaje. La aparición de estos dos casos ha vuelto a reabrir el debate sobre la situación de la especie en la Cordillera Cantábrica.

Los ganaderos hablan de "sobrepoblación" y denuncian que cada vez reciben más ataques del oso. En el concejo de Morcín, cercano a Oviedo, David Álvarez tiene ganado y ya ha perdido varias ovejas por ataques del oso. Tiene contabilizados hasta tres en el monte cercano a su explotación: "No hay una solución ni un control. Nadie habla de exterminarlos ni mucho menos, pero regular la población. El problema grande ahora es el oso, lo ves campando a sus anchas. El lobo es más listo". Los ganaderos piden controles de la población de osos, traslados de ejemplares a otras zonas o esterilización. Y que salga del listado de especies en extinción.





¿Cuántos osos hay en la Cordillera Cantábrica?

El último estudio, realizado en 2020, cifra en 370 osos la población de esta especie en la Cordillera Cantábrica. Este otoño se recogerán muestras y en 2025 se actualizará el estudio. Será un buen baremo para medir el crecimiento de la especie. Porque desde varias organizaciones se señala que es una especie en crecimiento.

¿Sobrepoblación o no?

Desde el Fondo para la Protección de Animales Salvajes se niega esa "sobrepoblación" de osos y argumentan que "antes pasaba desapercibido". Roberto Hartasánchez, de FAPAS cree que se exagera con el oso: "No hay sobrepoblación ni de osos ni de lobos. Si los ganaderos dicen que hay muchos deberían avalarlo con estudios científicos. La población se está asentando y expandiendo fuera de Asturias. No se está incrementando enormemente el número de ejemplares porque se instalan en territorios donde no hay osos. Es lo que está pasando al sur de la Cordillera Cantábrica".





¿Llegan a los pueblos?

Mientras crecen las voces señalando que los osos cada vez están más cerca de los pueblos, Hartasánchez defiende que no es así: "No es que haya muchos osos que se acercan a los pueblos, es que ahora hay más gente en los pueblos y los fotografía. No se acercan más que lo hacían antes. Siempre buscaron recursos alimenticios en los entornos de los pueblos. Antes buscaban carroña y ahora buscan fruta. Antes la gente veía un oso cerca del pueblo y pasaba desapercibido. El móvil cambia la percepción de la fauna salvaje, porque podemos fotografiarla. Ahora un señor lo graba en vídeo y aparece como un hecho insólito".