La oficialidad del bable se complica: Barbón exige a Podemos e IU que acepten las condiciones de Foro

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha advertido este miércoles a la portavoz de IU, Ángela Vallina, de la necesidad de alcanzar acuerdos y consensos entre las fuerzas de la izquierda (PSOE, Podemos e IU) sobre las condiciones planteadas por Foro para apoyar una reforma del Estatuto que incluya la cooficialidad.

Así, ha señalado que no se podrá aprobar la oficialidad sin un acuerdo entre las formaciones de izquierdas sobre lascondiciones de Foro, que incluyen rebajas fiscales.

El presidente ha apuntado ante IU que se requiere un acuerdo entre los cuatro grupos parlamentarios favorables a abordar la reforma estatutaria --PSOE, Podemos, IU y Foro-- para poder alcanzar la mayoría necesaria de 27 escaños. "No es que no queramos, es que no podemos porque no sumamos 27", ha apuntillado.

Barbón ha confirmado ante IU que los socialistas están "dispuestos a hablar" sobre las condiciones de Foro, pero reclama a los demás partidos de izquierda que hagan lo mismo. ""No estoy dispuesto a reformar la fiscalidad sin los demás", ha recalcado

El presidente ha contestado así a Ángela Vallina, que le preguntó "qué quiere decir cuando afirma que ya cumplió con su compromiso en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias". La portavoz de IU ha lamentado que el asturiano esté siendo motivo de "enfrentamiento" en el parlamento asturiano cuando no era así desde hace mucho tiempo, al tiempo que ha animado al presidente a definir "qué modelo de Asturias queremos en España y en Europa".

De este modo, Vallina propone un proceso "ágil y claro" para la reforma del Estatuto, así como definir un modelo jurídico de oficialidad, reiterando que su formación acepta la condición de voluntariedad y que la Ley de desarrollo se apruebe por mayoría reforzada de 3/5 de la Junta.