Nuevo revés para los vecinos del barrio de La Corredoria en Oviedo

El Principado va a rescindir el contrato con la empresa encargada de construir el nuevo instituto del barrio de La Corredoria, en Oviedo. La firma Constructora Interurbana S.A. había manifestado por escrito su intención de no llevar a cabo esta actuación, debido al encarecimiento de los materiales.

Esta noticia es otro varapalo para los vecinos de este barrio ovetense que confíaban en que las obras pudiesen comenzar este mismo año, y con un plazo de ejecución de dos años, incluyendo la dotación de mobiliario. Cabe recordar que la previsión inicial es que la construcción de este centro educativo comenzase en el año 2019, con la previsión de que estuviese en funcionamiento en el año en curso 2021/22.

Desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA), ya habían manifestado que "hasta que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero con todo lo ocurrido en estos años pasados, no nos fiamos, hasta que no pongan la primera piedra no nos lo terminaremos de creer". Con este nuevo giro en los acontecimientos debido a la crisis inflaccionista, vuelve a llover sobre mojado para la comunidad educativa de La Corredoria que vuelven a entrar en el túnel, y con la incertidumbre que eso supone de cara al futuro.

Desde la consejería de Educación han decidido iniciar con urgencia otro proceso de contratación. El proyecto de ejecución del IES de La Corredoria incluye la construcción de 16 aulas para ESO y 6 para Bachillerato, además de una pista deportiva. El presupuesto de adjudicación ascendió a 11,24 millones y el plazo para las obras se estableció en 20 meses.

Por ahora, muchos alumnos siguen recibiendo clases en las aulas modulares instaladas en el exterior del centro, y la intención de la Consejería es instalar este verano una serie de carpas en los patios para que los alumnos puedan disfrutar de esos espacios sin depende tanto de las condiciones meteorológicas.