El neurocirujano José María Torres desvela cuál es el dolor más intenso del mundo: "Es un segundo"

COPE Asturias acerca a los oyentes, semanalmente, claves para mantener una buena salud. Lo hace en su espacio 'Salud al Día', por el que este lunes se ha pasado el neurocirujano José María Torres Campa-Santamarina, coordinador de la Unidad de Neurocirugía del Centro Médico de Asturias. Ha hablado del dolor.

"El dolor es un mecanismo para defenderse de las agresiones al cuerpo", ha explicado el doctor, que pone un ejemplo: "Si nos pinchamos en un dedo, nos duele para avisarnos de que tenemos que quitar el dedo".





El problema es que es "hay diferentes dolores, no hay un 'dolorímetro' y hay que valorarlo en función de cada paciente", advierte Torres. Entonces, ¿cómo se mide el dolor? "Hacemos una escala en la que el 10 es el peor dolor que se pueda imaginar el paciente y el 0 no tener dolor", explica el neurocirujano, que añade que cada paciente tiene su umbral del dolor.

Nivel de dolor inasumible

Sin embargo, en lo que hay consenso es en que hay dolores insoportables. Para todos. "El más conocido es la neuralgia del trigémino", asegura el doctor. "Es un dolor muy intenso que dura un segundo o muy pocos segundos; como un latigazo en la cara", cuenta.

Es tan intenso que "el paciente se quiere morir". De hecho, recuerda que "en la edad media, cuando los suicidas no se podían enterrar en los camposantos, había una bula papal para estos pacientes".

Técnicas y terapias

La neurocirugía puede ser la aliada perfecta para acabar con los dolores, aunque no todos los pacientes se someten a sus tratamientos. "Solemos tratar patologías cuando no hay otro tipo de técnicas o no funciona la Unidad del Dolor, que es el escalón previo a nosotros", explica el doctor Torres.





Y es que "las terapias han evolucionado de forma espectacular". Por tanto, los resultados están siendo "bastante buenos", según el neurocirujano: "En el 80 o 90% de casos, la neurocirugía consigue mejorar la calidad de vida de los pacientes; pero los pasos previos, también suelen tener éxito".

De las técnicas que puede aplicar la neurocirugía para suprimir o disipar el dolor, destaca "un catéter en el conducto de la médula, a través del cual vamos pasando la morfina; se necesita mucha menos dosis y se controla mejor, pero hay que recargarlo cada dos o tres meses". Sin embargo, advierte de que "hay técnicas mucho más sencillas que operar a un paciente".