Nacho Cuesta da el sí a Canteli: será el número 3 de la lista del PP en Oviedo

El ex coordinador de Ciudadanos en Asturias y actual teniente de alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha aceptado la propuesta de Alfredo Canteli y ocupará el tercer puesto de la lista del Partido Popular en Oviedo.

Cuesta ya se ha dado de baja de la formación naranja y anuncia que se afiliará al PP. También ha comunicado al secretario general del Ayuntamiento que abandona el grupo municipal de Ciudadanos y pasará lo que queda de mandato como concejal no adscrito, al igual que la edil de Centros Sociales, Educación y Salud Pública, Lourdes García, que también deja el partido y ocupará el puesto número diez de la lista que encabeza el actual alcalde.



Cuesta ha agradecido el apoyo que tuvo de Ciudadanos hace cuatro años, pero se ha mostrado convencido de que esta formación política "ya no tiene más recorrido" y que sus ideas y el espacio político que ocupó "sigue muy vivo y encaja en la actualidad a la perfección con el proyecto político del PP"



En su opinión, "el sueño que tuvo en su día Albert Ribera es el que tiene ahora Alberto Núñez Feijóo" y, con su paso al PP, contribuirá a que continúen los próximos cuatro años las políticas de "moderación, sensatez y sentido común" llevadas a cabo hasta ahora en Oviedo.



"He aceptado la oferta del alcalde para formar parte de su candidatura, una decisión reflexionada y muy motivada" en la que, más que las circunstancias familiares, profesionales y políticas, han pesado "las ganas y la ilusión de seguir trabajando de su mano para enriquecer y mejorar la ciudad", ha afirmado el teniente de alcalde.



Cuesta ha agradecido además "pública y efusivamente" a Canteli su "confianza, generosidad, tesón y valentía por mantener contra viento y marea esta coalición de gobierno durante estos años y por su voluntad férrea para que continúe en el futuro".



Ha hecho además un llamamiento a quienes confiaron su voto a Ciudadanos en los comicios de 2019 para que ahora den su apoyo al PP como "dignísimo heredero de ese proyecto político" con el que "evitar cualquier atisbo" de volver a las políticas de izquierdas "que tanto daño hicieron a Oviedo".

Ignacio Cuesta y Lourdes García hacían este anuncio acompañados por el alcalde, Alfredo Canteli, que, además de agradecer a ambos su decisión, ha anunciado los diez primeros puestos de la lista del PP para las próximas municipales.

1 Alfredo Canteli

2 Mario Arias

3 Ignacio Cuesta

4 Concepción Méndez

5 Leticia González

6 Alfredo García Quintana

7 José Ramón Prado

8 Covadonga Díaz

9 José Ramón Pando

10 Lourdes García

Canteli asegura que se trata de "un equipo muy compacto, un equipo que va a trabajar mucho, que vamos a hacer las cosas y vamos a ganar las elecciones".

El alcalde insiste en que el objetivo fundamental es "trabajar por Oviedo mucho y bien, con honradez, con dedicación y con sentido común" por lo que espera que "todos eso, si lo envuelve un poco el cariño que tenemos todos por Oviedo, creo que las cosas van a ser relativamente fáciles".