Moriyón no descarta repetir como candidata a la alcaldía de Gijón en 2023

La presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, sigue sin aclarar si está dispuesta a encabezar la lista a la Alcaldía de Gijón en las elecciones de mayo del próximo año, aunque ha asegurado hoy que ella nunca descarta nada, ni en la vida ni en política.



"En la vida las cosas me vinieron dadas con poco tiempo, incluidas cosas malas, por lo que no me planteo lo que voy a hacer", ha señalado tras recordar que tiene una trayectoria corta en política, con ocho años al frente del Consistorio gijonés y once años como afiliada a Foro.



La exalcaldesa, que ha encabezado la delegación de Foro en su visita institucional a la Feria de Muestras de Asturias, no se ha pronunciado tampoco por los movimientos que se están dando en el PSOE gijonés de cara a las municipales del próximo año.



Sobre ese asunto, ha afirmado que al igual que ella pidió respeto "ante el proceso tan doloroso y complicado" que les tocó vivir a raíz de la división del partido y de su enfrentamiento con Francisco Álvarez-Cascos, ella ofrece ahora la misma actitud.



"Cada partido está en su momento y nosotros vamos a lo nuestro", ha afirmado la dirigente de Foro tras señalar que no desea mal a nadie y que su partido lleva un año "trabajando muy duro" después de haber resuelto sus problemas de manera ordenada.



Según las encuestas internas que maneja Foro, la formación "se consolida y va a crecer después de caer a lo más bajo", ha afirmado su presidente, que ha apostado por actuar "con mucha humildad, sin soberbia y escuchando a la gente de la calle".



Ante la posibilidad de que Foro se vea beneficiada por la caída de Ciudadanos, Moriyón ha señalado que tienen que ganar por lo que ofrece el partido, "no por lo que le pase al contrario", y que si en el partido hay nuevas incorporaciones de militantes es porque se identifican con el proyecto.



Moriyón, que ha reiterado que su apuesta personal "a nivel personal y a todos los niveles" pasa por el secretario general del partido, Adrián Pumares, no cree que el proceso judicial que mantiene con el expresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos vaya a influir en la campaña electoral y en los resultados de los próximos comicios.



Moriyón y Pumares encabezarán una candidatura con la que optarán a seguir liderando el partido los próximos cuatro años, un periodo en el que esperan consolidar el proceso de refundación y dejar atrás los años de fractura interna entre sus partidarios y los de Álvarez-Cascos.