La mitad de Asturias, ¿sin teléfono fijo? Estos son los concejos afectados por el apagón del cobre

Más de la mitad de los concejos de Asturias (hasta 44 de los 78 que hay en el Principado) sufren ya -o van a sufrir próximamente- pérdidas de líneas fijas de teléfono. ¿El motivo? El apagón de la red de cobre que Telefónica quiere concluir el próximo 19 de abril, coincidiendo con el centenario de la fundación de la compañía. El objetivo es dar el salto definitivo a la fibra óptica, siendo el primer gran país europeo en hacerlo.

Lo que parece un avance, puede ser un fastidio para no pocos asturianos que, si no tienen fibra óptica o no migran a ella, no solo se quedarán sin línea de teléfono fijo, tampoco tendrán conexión a internet por ADSL. El problema afectará de forma total o parcial en determinados pueblos de Asturias, según las cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística recogidas por Adamo, operador especializado en el ámbito rural.

Un polígono de Asturias vuelve al siglo XX: se va a quedar sin teléfono e internet Telefónica retirará las centralitas de cobre en Maqua, pero la zona no cuenta aún con fibra óptica y la alternativa, el satélite, no les permitiría mantener su actividad diaria Menchu GonzálezAvilés 13 ene 2024 - 12:54

Los pueblos, los peor parados

Según esos mismos datos, unas 6.200 familias de zonas rurales se verán afectadas por este apagón, con cortes a lo largo de 2024. Algunas viviendas son de espacios periurbanos, en Oviedo y Gijón, pero otras localidades se encuentran en riesgo de aislamiento.

Teléfono fijo tradicional, muy habitual en los hogares españoles en el último tercio del siglo XX.COPE Asturias



Los 44 concejos afectados por el apagón del cobre son:

Allande, Aller, Belmonte de Miranda, Boal, Cabrales, Candamo, Cangas de Onís, Castropol, Colunga, Coaña, Cudillero, El Franco, Gijón, Grado, Grandas de Salime, Langreo, Lena, Las Regueras, Llanera, Llanes, Mieres, Nava, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Baja, Pesoz, Piloña, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Tapia, Taramundi, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa y Villayón.

El caso del polígono de Maqua

No solo las familias de estos concejos tienen un problema. En el polígono de Maqua, a escasos tres kilómetros de Avilés, aún no hay fibra óptica instalada y medio centenar de pequeñas y medianas empresas que podrían perder sus centralitas.

Según las estimaciones de uno de los empresarios del polígono, Isaac Villanueva, sería necesario prolongar la fibra "un kiómetro y medio". Aseguraba, además, en COPE, que la situación le parecía "indignante" y advertía de que las consecuencias para estas empresas pueden ser devastadoras y advierten de que el trabajo será "precario 100%".