El mensaje del Arzobispo de Oviedo para esta Semana Santa: "Dios no es un rival, los rivales son otros"

La Semana Santa ya ha cogido ritmo. Afrontamos los días más intensos. Días de religiosidad y de fe. De intensidad y de fervor. De especial intensidad para el máximo responsable de la Iglesia de Asturias, el Arzobispo Monseñor Sanz Montes. Repartirá sus citas estos días entre las procesiones de Oviedo, Gijón y Avilés. También quiere acercarse en Sábado Santo a Covadonga. Todo en unos días especiales en los que aflora la fe de muchos fieles que se acercan a las procesiones y a las iglesias.

Algo que percibe el propio Sanz Montes, como explica en los micrófonos de COPE Asturias: “La gente tiene siempre preguntas que nadie logra responder, lágrimas que enjugar y cosas hermosas por las que brindar. Dios se va descubriendo que no es un rival. Los rivales son otros. Los que juegan con nuestra felicidad, dineros o infortunios. Dios no es alguien molesto al que tengamos que desplazar y eso se nota en el afecto y en al expresión de la religiosidad en nuestras calles y plazas con las procesiones preciosas que tenemos en Asturias como también en las iglesias y parroquias con la afluencia de muchos fieles”.

El Arzobispo Monseñor Sanz Montes durante una Misa

Muchos de los que se acercan estos días a las diferentes expresiones de la religión quizá el resto del año no muestren esa fidelidad, pero pese a ello, es una muestra de que estos días aflora ese sentimiento: “Son días especiales en los que precisamente hay personas que el resto del año son más remisas. Estos días hay una fibra especialmente sensible. Y vence a la pereza o a otras circunstancias que impiden secundar la expresión de la fe. Pero sí que hay hondura. Cada uno con el nivel de profundidad que puede y tiene. Pero hay una hondura en esta apertura a un Dios que tiene siempre una palabra que decirnos y una caricia que ofrecernos”.

"expresión de belleza y cultura"

Y es que más allá de la religiosidad, las procesiones y las demostraciones que muchas cofradías y hermandades hacen durante estos días llaman por sí solas la atención: “También es una expresión de la belleza y esto forma parte de la cultura. La belleza de nuestros cofrades y hermandades. Con el talento de sus pasos y de sus atavíos en sus hábitos ofrecen una imagen hermosa en sí misma que vale la pena ser considerada. Me fijo especialmente en los niños en primera fila de la mano de sus padres o abuelos. Y los mayores les explica el paso que están viendo y lo que significa. Y sin pretenderlo le están dando una catequesis”.

COPE Asturias Procesión de El Nazareno, este Miércoles Santo en Oviedo

la salud del papa

Desde Asturias, Monseñor Sanz Montes también está pendiente de la salud del Papa. Sigue el estado del Santo Padre con preocupación: “De un tiempo a esta parte va mejorando lentamente. Lo que tiene el Santo Padre no es cualquier cosa. Ha hecho mella en unos pulmones que ya estaban realmente lastimados. A mí me preocupa porque es una persona con 88 años que tiene una serie de limitaciones en el aparato respiratorio. No estamos para tirar cohetes. Él hace un esfuerzo por escenificar que está cerca del pueblo. Pero no está bien. Hay que seguir rezando”.

el martillo de santa ana

Y en cuanto a proyectos, la Iglesia de Asturias aguarda trámites para poder impulsar el deseado centro cultural en el Martillo de Santa Ana, junto a la Catedral de Oviedo. La excavación arqueológica ya ha concluido y en unas semanas el informe será enviado a la Consejería. Un proyecto que supondrá un “punto de encuentro”: “Deseando empezar la construcción de ese punto de encuentro con los que salen de la Iglesia y con los que pasean. Un centro cultural en torno a la literatura, artes plásticas, presentación de libros, conferencias varias... Poder tener un encuentro, mano tendida, con la gente que quiera compartir con nosotros una reflexión, unas inquietudes y la búsqueda sincera de las respuestas”.