La medida que proponen los hosteleros de Asturias para dignificar al camarero que escancia sidra

La sidra de Asturias tiene una gran particularidad que la diferencia de las que se elaboran en otras partes del mundo. La bebida asturiana necesita ser escanciada, romper contra el borde del vaso y espalmar unas burbujas que desaparecen inmediatamente para lograr un sabor inigualable. Esa labor que realizan los camareros escanciadores no es fácil y tampoco está reconocida profesionalmente, no existe un certificado que acredite a quien lo sabe hacer bien para poder cobrar el plus que recoge el convenio del sector hostelero del Principado y que es equiparable al del sumiller.

Esa es la laguna que quiere corregir el reelegido presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias OTEA, José Luis Álvarez Almeida, que ha reclamado al Principado un certificado profesional con el que poder "dignificar" a los escanciadores. Es una de las prioridades que quiere negociar en la 'Mesa de la Sidra' que la patronal va a poner en marcha y en la que quiere que estén representando los hosteleros, productores de manzana, sindicatos y el propio Gobierno de Asturias.

"En el mundo de la sidra tiene que haber una visión diferente porque ahora cada uno para por su camino", lamenta Almeida.

COPE Asturias Sidra

La botella de sidra no tiene un precio unánime en Asturias y cada sidrería cobra lo que le parece. Tampoco se cobra más barata o más cara por el hecho de estar o no escanciada. Los tapones y las máquinas son cada vez más frecuentes en las sidrerías, aunque el precio es similar al de los locales que cuentan con camareros escanciadores que hacen esa labor de manera tradicional. Almeida descarta intervenir en ese terreno porque "chocaríamos frontalmente" con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

más formación

Almeida ha señalado como uno de los grandes problemas del sector turístico y hostelero la necesidad de mano de obra y lo inverosímil que resulta que los hosteleros no encuentren trabajadores cuando hay 10.000 parados que buscan trabajo el sector turístico en Asturias, de los cuales unos 4.000 podrían incorporarse al mercado si reciben una formación adecuada.