Más de doscientos trabajadores de Alimerka piden el fin de la huelga

Más de dos centenares de trabajadores de Alimerka se concentran ante Delegación del Gobierno en Oviedo para pedir el fin de la huelga en los supermercados asturianos. Critican las formas empleadas por los sindicatos bloqueando centros de trabajo, insultando y amenazando a quien quiere trabajar, coaccionando a los clientes para que no entren en las tiendas, y en definitiva, imponiendo por la fuerza lo que no consiguen con la razón. Los trabajadores que quieren trabajar señalan que existe un acuerdo de más del 80% de las reivindicaciones y ya no tienen sentido estos paros en los días de mayor venta del año con lo que se provoca un daño económico que acarreará importantes consecuencias y se origina un perjuicio a miles de clientes que se tardará tiempo en recuperar.

Puntualizan, no obstante, que esto no quiere decir que renuncien a mejorar las condiciones laborales en algunos aspectos, aunque insisten en que ya se avanzado muchísimo con el aumento salarial de más de un 12%, así como el aumento de los días de vacaciones y la subrogación de plantillas en caso de compra o venta de compañías, entre otros capítulos. Reconocen que quedan algunos puntos por mejorar como depender menos de complementos variables poco objetivables y que se incentive más el buen desempeño y que el 20% de los contratos temporales disminuya y se aumente más los de jornada completa. Apostillan, de todas formas, que de estas reivindicaciones a todo lo que se está viviendo hay una distancia sideral.