Los taxistas piden más restricciones en la subida a Los Lagos: "Este vuelco ha sido un aviso"

El accidente ocurrido este lunes en la carretera de acceso a Los Lagos de Covadonga ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de esta vía, por la que cada verano suben miles de turistas. Aunque durante la temporada de verano los vehículos particulares tienen prohibido el acceso desde las 7.30 a las 19.00 horas, los que hayan subido fuera de ese horario pueden bajar cuando lo deseen, lo que provoca no pocos problemas en una carretera con sólo 5 metros y 35 centímetros de ancho medio.

"El problema no es la carretera, sino las autocaravanas", asegura en COPE Javier Nava, uno de los taxistas de Cangas de Onis que sube habitualmente a Los lagos. "No están preparados para andar en esa carretera porque traen vehículos súper anchos, ese es el problema", recalca, destacando que "nosotros nos cruzamos con todos los autobuses y no tenemos ningún problema".

"Incluso hoy por la mañana, eran las 8:30, ya bajaba una autocaravana delante de mí" nos contaba Nava, señalando que "tienes que pedirle paso, que se aparten, porque bajan a 20, con miedo y frenando".

En parecidos términos se expresa Miguel Ángel Cueto, presidente de la cooperativa Taxitur, para el que las autocaravanas son, también, "el principal problema", recordando que muchas de las que suben a Los lagos son alquiladas, con lo que "las personas que las conducen no están preparados, a lo mejor llevan tres o cuatro días con ellas, y meter uno de esos vehículos a Los Lagos sin tener experiencia es un peligro".



El cruce con una autocaravana podría estar detrás del accidente de este lunes, aunque aún no está confirmado oficialmente. "Se está investigando con todos los testigos", asegura el teniente coronel Alberto Aguilera, Jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Asturias, que pide prudencia a la espera de que se aclaren todos los detalles de lo ocurrido.

Sobre la posibilidad de endurecer las restricciones, el teniente coronel Aguilera recuerda que no corresponde a la Guardia Civil tomar esas decisiones, aunque recuerda que la de Los Lagos es una carretera complicada. "Tiene de media tiene 5,35 metros de ancho, aunque hay partes en las que no están estrecha", recuerda, destacando que "todos los taxistas especializados y los conductores de autobús están acostumbrados a manejarse, hay que pensar que todos los días hay cientos de maniobras de este tipo y, afortunadamente, nunca ocurre nada,o con muy poca frecuencia".

A la espera de aclarar lo ocurrido este lunes, muchos de esos taxistas advierten: este vuelco ha sido “sólo un aviso” de lo que podría ocurrir si no se toman medidas.